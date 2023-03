Guardas civis municipais participam de capacitação operacional nesta segunda-feira   

Cerca de 30 guardas civis municipais de Mogi Guaçu participam do Curso Avançado de Combate Embarcado nesta segunda-feira, 20 de março. O treinamento está sendo realizado no Clube Mogiano de Tiro ao Alvo, localizado na Estrada Municipal Orlando Fernandes, em Mogi Guaçu, e é ministrado pelo deputado federal Paulo Bilynskyj.

O secretário de Segurança, Paulo Henrique da Silva Gomes, contou que o objetivo é proporcionar uma capacitação operacional para o melhor exercício dos serviços cotidianos dos integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM). “A capacitação consiste basicamente em treinamentos de tiro, tiro embarcado, ou seja, o tiro disparado de dentro da viatura municipal e ainda com foco em ações de rotina operacional das funções diárias dos nossos guardas civis municipais”, explicou.

Paulo Bilynskyj atua em seu primeiro mandato na Câmara Federal e está buscando uma maior aproximação com as Guardas Civis Municipais do Estado de São Paulo. “Seu objetivo é conhecer os principais anseios da categoria, porque ele acredita na importância destas Corporações para a Segurança Pública”, comentou Paulo Henrique, que recepcionou o deputado na sede da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg).

Além do trabalho como político, Paulo Bilynskyj também possui vasta experiência na área de Segurança Pública e, por isso, promove treinamentos ligados aos procedimentos operacionais para os municípios interessados.