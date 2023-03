Ingredion, em parceria com o SENAI, promove curso gratuito de Qualificação Profissional para Mulheres em Mogi Guaçu

A Ingredion, empresa global líder em soluções de ingredientes de origem natural, em parceria com SENAI, promove a terceira edição do curso gratuito de Qualificação Profissional para Mulheres, chamado A Indústria Também é Delas, em Mogi Guaçu (SP). O objetivo é capacitar profissionais para desenvolverem habilidades técnicas em processo produtivo, conectá-las com oportunidades de emprego, além de promover a diversidade e inclusão no mercado de trabalho.

O curso contará com aulas presenciais na unidade do SENAI em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. As vagas são limitadas e, para participar, é preciso ter 18 anos ou mais, Ensino Médio completo e disponibilidade para trabalhar em turnos. As aulas terão duração de duas semanas, com início previsto para 10 de abril e término no dia 25 do mesmo mês, no período noturno.

“A parceria da Ingredion com o SENAI é uma das formas que encontramos de cuidar e contribuir com as comunidades onde atuamos, ao mesmo tempo que criamos um banco de talentos para nossas oportunidades internas. Isso faz parte da nossa estratégia global All Life 2030, que tem diversidade, equidade e inclusão como nossos focos de atuação. Após a conclusão do curso, há chances de contratação, como já ocorreu em edições anteriores, o que também nos traz a possibilidade de aumentar o quadro de mulheres em nossas fábricas, apoiando nosso compromisso global de atingir 50% de mulheres em nossas operações”, conta Santiago Bellotti, Diretor de RH para Operações, América do Sul.

As inscrições podem ser feitas pelo site do SENAI de 20 a 29 de março no link: https://forms.office.com/r/vAF59EsE83 ou escanear o QR Code abaixo para acessar.

Sobre a Ingredion

A Ingredion Incorporated, sediada em Chicago, é a fornecedora líder mundial de mercado de soluções para ingredientes, com clientes em mais de 120 países e vendas anuais de quase US$ 6 bilhões. A empresa converte grãos, frutas, vegetais e outros derivados em ingredientes de valor agregado e soluções de biomateriais para alimentos, bebidas, papel e corrugados, fabricados e outras indústrias. Possui centros de inovação, o INGREDION IDEA LABS®️, em todo o mundo e mais de 11.000 funcionários. A empresa desenvolve soluções de ingredientes para atender às novas necessidades dos consumidores, tornando os biscoitos mais crocantes, os iogurtes mais cremosos, os doces mais saborosos, o papel mais resistente e adicionando fibras às barras nutricionais. Para mais informações, acesse: https://www.ingredion.com.br/