47º MEG prossegue com a disputa de seis modalidades neste final de semana  

Após três semanas do seu início, a 47ª edição da Maratona Esportiva Guaçuana (MEG) continua neste final de semana com a disputa de seis modalidades. No sábado, dia 21 de outubro, o tênis de campo, basquete 3×3, malha de terra, ciclismo e o xadrez serão disputados em cinco locais diferentes espalhados por Mogi Guaçu. Já no domingo, 22 de outubro, a natação será a modalidade da vez. A 47ª MEG é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

No sábado, a partir das 8h, o tênis de campo será realizado nas quadras do Centro Esportivo Antônio Campano, no Jardim Bela Vista. Já a partir das 14h, o basquete 3×3 e a malha acontecem no Ginásio Poliesportivo Jornalista Ari Marchiori, na Vila Paraíso, e no Centro Esportivo José Suzigan, o Beira-Rio, na Vila Maria, respectivamente. Depois, às 14h30, começam as disputas das modalidades de xadrez no Centro Esportivo Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, o Ceresc, no Jardim Santo Antônio, e das provas de ciclismo na Avenida dos Trabalhadores.

E no domingo, a partir das 8h, as piscinas do Ceresc serão o palco para a disputa da natação. Todas as equipes inscritas na 47ª MEG, sendo elas Cerâmica Clube/Unimogi, Associação de Amigos Bom Jesus, Brais/Alvorada, Machado Team Combate, Lagoa Esporte Clube (LEC) e Espaço Liga CMO, marcarão presença nestes próximos dois dias de competição.

A classificação parcial da 47º MEG mostra a equipe do Cerâmica Clube/Unimogi na liderança da competição com 61 pontos, seguida pela LEC (49), Associação de Amigos Bom Jesus (48), Espaço Liga CMO (45), Brais/Alvorada (24) e a Machado Team Combate com um ponto.