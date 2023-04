No Furno: 4ª Copa Mogi Guaçu de Karatê será disputada no domingo

O centro esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, será palco no domingo, dia 16 de abril, da 4ª Copa Mogi Guaçu de Karatê, evento que será válido pela segunda etapa do circuito regional da modalidade. A competição é realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) e organizado pela União dos Karatecas do Circuito das Águas (UKCA), na qual Mogi Guaçu já entrou para o calendário oficial da competição.

“A UKCA é uma organização com 28 anos de existência e tem como objetivo promover encontros e torneios de atletas para prepará-los para competições estaduais e, consequentemente, para campeonatos brasileiros, Pan-Americanos, Sul-Americanos e Mundiais”, explicou o técnico da equipe guaçuana, o sensei Alessandro Siqueira.

De acordo com ele, a 4ª Copa Mogi Guaçu de Karatê deve contar com a participação de 20 cidades e reunir cerca de 300 karatecas. “Serão disputadas as modalidades Kata, que é uma apresentação da técnica, e Shiai Kumite, que é a luta esportiva”, explicou.

O torneio segue rigorosamente as regras do karatê olímpico da World Karate Federation (WKF) para o karatê esportivo e contará ainda com árbitros da FPK (Federação Paulista de Karatê), órgão que também apoia o evento. “As competições do circuito regional servem como treinamento preparatório para o Campeonato Paulista de Karatê, cuja final será realizada em outubro ou novembro no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo”, disse.

As categorias são divididas entre masculino e feminino, por idade – a partir de 5 anos e chegando até os acima de 60 anos, por graduação e peso, e serão premiados com medalhas os três primeiros colocados de cada categoria e troféus por equipe seguindo o critério olímpico.