Feira Noturna estreia nesta sexta-feira na Avenida Alíbio Caveanha em novo formato

A Avenida Alíbio Caveanha passa a sediar a primeira Feira Noturna de Mogi Guaçu, a partir desta sexta-feira, dia 26 de maio, nas proximidades do 26º Batalhão da Polícia Militar, no Jardim Novo I. O novo formato pode ser conferido a partir das 17h e a animação do público ficará por conta da dupla Mogiano & Mogianinho e da Banda Pegada Universitária, a partir das 19h.

A Feira Noturna Sabor da Rua será realizada sempre às sextas-feiras das 17h às 23h. A organização é das Secretarias de Serviços Municipais (SSM) e de Turismo com apoio da Secretaria Municipal de Cultura. São 56 feirantes, sendo 45 com barracas para o consumo de alimentação e bebidas, 10 de artesanato e uma de produtos de hortifruti.

“Esperamos um bom público porque a expectativa é grande com relação à feira noturna, pois esse é um desejo do prefeito Rodrigo Falsetti, dos feirantes e da população”, comentou o secretário de Serviços Municipais, Benito Aielo Junior.

De acordo com o secretário, a maioria dos feirantes e artesãos é de Mogi Guaçu. E há também participação de outras cidades, o que garantirá a variedade de produtos. “A proposta é oferecer uma variedade de comida e bebidas, além de artesanato, fomentando o turismo, pois acreditamos que a feira noturna irá atrair moradores da região”, destacou.

Seguindo exigências do edital do chamamento público realizado pela SSM, as barracas serão padronizadas, assim como as mesas e cadeiras. O espaço contará com banheiros químicos para atender o público e os feirantes, além de uma praça de alimentação.