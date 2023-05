PAT divulga 108 vagas de EMPREGO para esta segunda (29)

108 vagas distribuídas em 69 ocupações

AJUDANTE DE COZINHA (6881896): Auxiliar no pré-preparo de massas para pizzas e esfihas, e no preparo de recheios. Manter a cozinha limpa. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE INSTALADOR DE CORTINAS (6856944): Efetuar instalações diversas: persianas, cortinas, rede de proteção, tela mosqueteiro, box, porta blindex. Não necessita de experiência na função. Necessário conhecimento para uso de ferramentas diversas (parafusadeiras, furadeiras etc.). Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH A. AJUDANTE DE SERRALHERIA (6885936): Auxiliar na rotina de cortes, acabamento, forjas e solda de estruturas, amarrações, portões, entre outros materiais metálicos. Experiência na função. Vaga masculina. ANALISTA DE CUSTOS (6880195): Necessário experiência na função, comprovada em carteira de trabalho ou carta de referência. Necessário conhecimento em rotina contábil. Vaga sexo indiferente. Ensino superior em Contabilidade cursando ou concluído. CNH não exigida. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (6869381): Atender as práticas administrativas da empresa observando a legislação vigente. Realizar atividades ligadas as rotinas administrativas, RH (apontamento, lançamento de NF, controle de férias, admissão, demissão), prestar informações a colaboradores e ex-colaboradores, entre outras atividades. Organizar e zelar pela sua área de trabalho (5S). necessário experiência na função. Superior Completo em Administração. Vaga sexo indiferente. CNH B. ASSISTENTE DE CONTABILIDADE (6880271): Necessário experiência na função, comprovada em carteira de trabalho ou carta de referência. Necessário conhecimento em rotina contábil. Vaga sexo indiferente. Ensino superior em Contabilidade cursando ou concluído. CNH não exigida. ATENDENTE DE PADARIA (6884822): Vaga temporária 180 dias. Atender clientes, telefone, anotar pedidos e encomendas, demonstração de produtos e vendas de produtos da padaria. Conferência, armazenamento e organização. Conhecimento na função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. AUXILIAR DE CORTE (6881879): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário conhecimento e experiência na área de confecção e, possuir meios próprios para ir até o trabalho. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental. CNH não exigida. AUXILIAR DE COZINHA (6885653): Necessária experiência na função e possuir disponibilidade de horário. Será diferencial saber cozinhar. Ensino médio completo. CNH não exigida. Vaga sexo indiferente. AUXILIAR FINANCEIRO (6885977): Baixas e conciliação, levantamento e controle das transações financeiras, fluxo de caixa, contas a pagar e receber. Conhecimento em planilhas Excel será um diferencial, orçamentos fechados, organizar documentos. Experiência na função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE ALARMES (6854512): Auxiliar nas atividades de instalação e manutenção de alarmes. Desejável formação técnica em elétrica e conhecimento das NR 11 e 35. Vaga masculina. Ensino médio incompleto ou formação em elétrica. CNH: AB AUXILIAR DE LIMPEZA EM MOTEL (6883169): Efetuar limpeza de quartos e em geral, lavagem de lençóis. Ter agilidade e atenção. Horário de trabalho das 16h30 às 22h30. Não necessita de experiência na função. Vaga feminina. CNH A ou B para se locomover até o trabalho. AUXILIAR DE LIMPEZA (6884993): Vaga temporária 180 dias. Cuidará da limpeza de acordo com a unidade, exercer as atividades como remoção de pó, limpeza das estruturas, janelas, banheiros, corredores, escadas e zelar pela conservação e organização do local de trabalho. Experiência na função. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. CNH: A ou B para se locomover até o trabalho. AUXILIAR DE LIMPEZA (6886076): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pela limpeza dos ambientes. Necessária experiência na função. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE LIMPEZA (6885187): Necessário conhecimento e experiência comprovada na área de limpeza, higienização e conservação. Possuir disponibilidade de horário para turnos. Escolaridade indiferente. CNH não exigida. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (6880131): Necessário experiência em montagem e produção de produtos para comunicação visual e instalação. Conhecimento em informática. Será um diferencial curso de NR35. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH:B. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (6881924): Auxiliar na preparação dos materiais para alimentação das linhas de produção, na organização, limpeza e higienização de equipamentos, máquinas, utensílios e das áreas de produção, na alimentação de máquinas, na separação de materiais para reaproveitamento, na movimentação de pallets em prateleiras, no preenchimento de documentos check list, manter a confidencialidade das informações, entre outras atividades inerentes a função. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH AB. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA (6874547): Possuir familiaridade com ferramentas elétricas. Função exige força. Vaga masculina. Ensino médio completo. Necessário conhecimento na função. CNH B. Vaga masculina. AUXILIAR DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS (6867407): Necessário possuir conhecimentos em mecânica (autos e empilhadeiras), ferramental, em realizar e auxiliar manutenções corretivas ou preventivas em empilhadeiras a combustão, lavagens de peças e equipamentos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B AUXILIAR DE PEDREIRO (6881387): Temporária 90 dias, podendo serefetivada.Carregar e descarregar materiais de construção, prepara canteiros de obras e limpa áreas de trabalho. Experiência em construção civil. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR FINANCEIRO (6885977): Baixas e conciliação, levantamento e controle das transações financeiras, fluxo de caixa, contas a pagar e receber. Conhecimento em planilhas Excel será um diferencial, orçamentos fechados, organizar documentos. Experiência na função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. AVALIADOR DE IMÓVEIS (6885049): Profissional irá realizar vistoria de imóveis. Necessário conhecimento em informática. Necessário possuir moto própria. Ensino médio incompleto. Necessário experiência na função. CNH A. BARMAN (6884968): Vaga para trabalhar em Itapira. Realizar as atividades pertinentes a função, ser prestativo. Necessário experiência na função. Possuir meios próprios para ir até o trabalho. Horário de trabalho de terça feira a domingo das 15h às 23h. Escolaridade e vaga sexo indiferentes. CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA (6885176): Necessário conhecimento e experiencia comprovada com gestão de equipe na área de limpeza, higienização e conservação. Possuir disponibilidade de horários para turnos. Escolaridade indiferente. CNH não exigida. COSTUREIRA EM GERAL (6878842): Necessário conhecimento básico com máquinas de costuras, irá confeccionar as peças em tecidos dos produtos produzidos na fábrica. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. Necessário experiência na função. CNH não exigida. COSTUREIRA EM GERAL (6881891): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário conhecimento e experiência na área de costura e, possuir meios próprios para ir até o trabalho. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. CNH não exigida. COSTUREIRA GERAL (6878112): Conhecimento básicos em costura (qualquer tipo de máquina). Não exige experiência na função. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. COZINHEIRA (6884906): Vaga para trabalhar em Itapira. Possuir perfil de liderança. Atuar no preparo de pratos quentes, entre outras atividades pertinentes a função. Necessário experiência na função. Possuir meios próprios para ir até o trabalho. Horário de trabalho de terça feira a domingo das 15h às 23h. Escolaridade e vaga sexo indiferentes. DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO (6876277): Conhecimento em solidworks, autocad, curso de leitura e interpretação de desenhos e 2D,3D. Não é necessário experiência em carteira. Vaga masculina. Ensino médio completo. ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (6876376): Experiência em instalações elétricas industriais, força e controle. Cursos de NR10 e curso de eletricista de no mínimo 300hrs. Vaga masculina. Ensino médio completo. ENCARREGADO DE OBRAS (6881213): Efetuar acompanhamento de obras civis de manutenção industrial. Necessária experiência com obras de concreto, bases, pisos e estruturas de concreto. Coordenar e orientar equipes. Acompanhamento de serviços de terceiros. Ter experiência dentro de fábricas. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B ESFIHEIRO (6882005): Trabalhar na preparação de massas e montagem de esfihas. Necessária experiência na função. Ter disponibilidade de horário. Sexo indiferente. Ensino fundamental completo. ESTÁGIO EQUIPAMENTOS P&D (6877338): Profissional atuará não auxilio ao desenvolvimento de projetos e produtos em geral. Desenho técnico, esquema elétrico e placas eletrônicas. Auxiliar na montagem e testes de protótipos, equipamentos e suas partes. Elaboração e organização de documentos de projetos, transferência para área produtiva e assistência técnica. Será diferencial possuir conhecimento em automação, elétrica, desenho técnico (Inventor/Solid Works), pacote office, desenho de circuitos e placas eletrônicas (Proteus). Ser proativo(a), organizado(a), ágil. Vaga sexo indiferente. Necessário estar cursando Ensino Superior em Engenharia de Automação Industrial ou Mecatrônica. CNH AB. Não exige experiência na função. EXPEDIDOR (6885941): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pelo carregamento e descarregamento de produtos químicos, controle de estoque e matéria prima, material auxiliar e produto acabado, movimentação interna IBC, limpeza e drenagem dos tanques, input de dados em formulário, planilha e ERP, check list da empilhadeira, por solicitar o reparo dos equipamentos da sua unidade. Desejável NR-11- movimentação com empilhadeira. Sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: B. FISCAL DE PISO (6884887): Vaga temporária 180 dias. O profissional atuará na segurança do local, assegurando que as normas estabelecidas sejam seguidas, Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB. GARÇOM (6841070). Vaga temporária 30 dias, podendo ser efetivada: Necessário conhecimento na função. Efetuar atendimento aos clientes, ser ativa. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. INSTALADOR DE ALARMES (6854462): Responsável pelas atividades de instalação de alarmes. Formação técnica em elétrica e conhecimento das NR 11 e 35. Vaga masculina. Ensino médio incompleto ou formação técnica em elétrica. CNH: AB. LAVADOR DE VEÍCULOS – CAMINHÃO (6880430): Necessário experiência em lavagem de caminhão. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. CNH não exigida. LÍDER OPERACIONAL (6869447): Responsável pelo controle e direcionamento da equipe, operar empilhadeira para coberturas, alimentação e controle de planilhas, atendimento ao cliente, entre outras atividades inerentes a função. Possuir curso atualizado de NR11. Ensino superior completo em Logística ou áreas correlatas. Vaga sexo indiferente. Necessário experiência na função. CNH B. LIMPADOR À SECO (6856673): Profissional irá efetuar limpeza, higienização, impermeabilização e sanitização de ambientes. Vaga masculina. Sexo e escolaridade indiferentes. MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS (6881010): Responsável pela manutenção mecânica preventiva e corretiva de carros. Com experiência em manutenção automotiva dos itens a seguir ou parte deles: suspensões, freios, motores, embreagem, escapamentos, cabeçotes, alinhamento, borracharia, balanceamento, troca de correias e outros. Vaga masculina. CNH B. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS (6867421): Necessário conhecimento e experiência em sistema mecânico, hidráulico e elétrico de empilhadeiras ou similares, ferramental, em realizar manutenções corretivas ou preventivas de empilhadeiras a combustão. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B. MONTADOR DE EQUIPAMENTOS (6877160): Profissional será responsável pela montagem e embalagens de equipamentos, partes e peças. Regulagem e ajuste de equipamentos. Preenchimento de ordens de produção (manual e digital). Limpeza e organização diária do setor. Necessário experiência na montagem de equipamentos mecânicos, elétricos e suas partes (placas, chicotes e peças mecânicas). Ser proativo(a), organizado(a), ágil. Ensino Técnico concluído em Automação Industrial, Mecatrônica, Eletrotécnica ou afins. CNH AB. Vaga sexo indiferente. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (6885334): Experiência em montagem de estruturas metálicas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB. MONTADOR DE MÓVEIS (6861465): Atuará na montagem de móveis e demais atividades pertinentes a função. Necessário possuir veículo próprio. Ter experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: A ou B MOTORISTA CARRETEIRO (6849099): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: E MOTORISTA DE MICROÔNIBUS (6870992): Transportar clientes com padrão de qualidade e segurança caracterizando pela pontualidade, regularidade e bom atendimento. Respeitar as leis de trânsito e normas da empresa, realizar o checklist diariamente, além de participar dos programas e treinamento de desenvolvimento oferecido pela empresa. Possuir curso de transporte coletivo de passageiro atualizado e disponibilidade de horário. Escolaridade e sexo indiferentes. CNH D ou E. Necessário experiência na função. MOTORISTA DE ÔNIBUS (6871255): Transportar clientes com padrão de qualidade e segurança caracterizando pela pontualidade, regularidade e bom atendimento. Respeitar as leis de trânsito e normas da empresa, realizar o checklist diariamente, além de participar dos programas e treinamento de desenvolvimento oferecido pela empresa. Possuir curso de transporte coletivo de passageiro atualizado e disponibilidade de horário. Escolaridade e sexo indiferentes. CNH D ou E. Necessário experiência na função. OPERADOR ELETROMECÂNICO (6879202): Vaga para cidade de Conchal. Conhecimento em manutenção preventiva em máquina e equipamentos de indústria Petfood, ter curso NR10, entendimento em inversores, painel elétrico de baixa tensão e média tensão. Conhecimento básico em caldeiraria será um diferencial. Experiência comprovada na carteira de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. OPERADOR DE MÁQUINAS (6850115): Operar torno CNC e retifica. Necessário experiência na função. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH não exigida. OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL (6878841): Trabalhar operando e alimentando máquinas e equipamentos industriais nos processos da empresa, seguindo as instruções e boas práticas de fabricação. Executa testes, manutenções corretivas e preventivas nas máquinas para garantir a qualidade e durabilidade. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. Necessário experiência na função. CNH não exigida. OPERADOR DE NEGÓCIOS INTERNO (6854652): Realiza atendimento presencial e por telefone aos clientes, digita proposta de crédito, faz captação e retenção de clientes. Realiza acompanhamento e fechamento de vendas. Necessário facilidade com técnicas de vendas e negociação. Possuir de 22 a 45 anos. Vaga sexo indiferente. Necessário conhecimento na função. Ensino médio completo. CNH não exigida. OPERADOR DE NEGÓCIOS EXTERNO (6854611): Realiza atendimento e prospecção de cliente para os processos de financiamento e empréstimo, entre outros serviços. Analisa, formaliza contratos e elabora estratégias para aumentar a participação da financeira no mercado. Necessário facilidade com técnicas de vendas. Possuir de 22 a 45 anos. Vaga sexo indiferente. Necessário conhecimento na função. Ensino médio completo. CNH não exigida. PEDREIRO (6881350): Possuir ampla experiência em construção civil. Serviços de alvenaria, reboco fino, concretagem de bases, estruturas de concreto e pisos. Assentamento de porcelanato , revestimentos cerâmicos e acabamentos em geral. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. PIZZAIOLO (6876858): Necessário experiência na função, pode ter trabalhado como ajudante ou auxiliar de pizzaiolo. Empresa oferece treinamento. Ensino médio completo. Vaga masculina. CNH não exigida. PORTEIRO (6884797): Vaga temporária 180 dias. O profissional atuará no controle de entrada e saída de visitantes e colaboradores, entre outras atividades inerentes a função. Necessário experiência na função. Horário de trabalho escala 12×36. Necessário saber usar Excel. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. REPOSITOR DE MERCADORIAS (6884954): Vaga temporária 180 dias. Reposição de produtos em gôndolas, organização, disposição, precificação e vencimentos dos produtos. Necessário experiência na função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. SERRALHEIRO (6880807): Necessário que possua experiência na função.Trabalhar com serralheria industrial, portões, acabamentos e mais atividades inerentes a função. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. SERRALHEIRO (6885886): Conhecimento em realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos. Experiência na função. Vaga masculina. SOLDADOR (6876232): Conhecimento em MIG e TIG. Não é necessário experiência em carteira. Vaga masculina. Ensino médio completo. SUSHIMAN (6884817): Vaga para trabalhar em Itapira. Ser líder, preparar e montar sushis e sashimis, entre outras atividades pertinentes a função. Necessário experiência na função. Possuir meios próprios para ir até o trabalho. Horário de trabalho de terça feira a domingo das 15h às 23h. Escolaridade e vaga sexo indiferentes. TÉCNICO EM OPERAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES (6874928): Necessário conhecimento em sistema e configurações de PABX em nuvem, rede IP, conhecimento em configurações e instalação de PABX. Necessário experiência na função. CNH AB. Vaga masculina. Ensino médio completo. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (6867405): Necessário experiência na função. Registro no TEM. Será diferencial ser instrutor NR 11, NR 35, NR 20. Cumprir com todos os procedimentos administrativos e operacionais pertinentes as atividades laborais. Preparar, executar e auxiliar na elaboração de treinamentos relacionados à saúde e segurança do trabalho. Controlar o fornecimento dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) aos funcionários. Entre outras atividades inerentes a função. Técnico em Segurança do Trabalho concluído. CNH B. Vaga sexo indiferente. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (6874521). Vaga temporária 90 dias. Atender as necessidades dos clientes quanto ao padrão de normas. Elaborar e implementar planos de emergência e segurança. Manter os dados estatísticos, documentos e controles organizados e atualizados. Controlar e participar da elaboração dos programas e documentos específicos da área. Orientar os colaboradores e assegurar a correta aplicação das políticas, diretrizes e procedimentos da área. Vaga sexo indiferente. Ensino técnico em segurança do trabalho concluído. Necessário experiencia na função. CNH AB. VENDEDOR INTERNO (6880826): Necessária experiência com vendas comprovada em carteira. Diferencial quem tenha conhecimento com produtos ópticos. Vaga feminina. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (6853099): Será diferencial: saber trabalhar com atendimento ao cliente presencial e online, reposição de mercadorias, possuir curso de técnicas de vendas ou outros na área, possuir habilidade para uso das redes sociais (WhatsApp e Instagram), possuir boa comunicação. Necessário possuir disponibilidade de horário. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH não exigida. VENDEDORA INTERNA (6878978): Necessário experiência na função. Será diferencial possuir experiência em vendas de tecidos e aviamentos. Ensino fundamental completo. Vaga feminina. CNH não exigida.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

ASSISTENTE DE VENDAS (6842213): Profissional atuará na assessoria ao comercial pós-venda. Deficiência não pode ser auditiva, visual ou intelectual. Vaga indiferente. Ensino médio completo. Não exige experiência na função. REPOSITOR DE MERCADORIAS (6877800): Necessário conhecimento em reposição de produtos, arrumação, organização, exposição, precificação e atendimento ao cliente. Será diferencial possuir experiência na função. Horário de trabalho das 12h40 às 21h20. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente. CNH não exigida.

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas atualizadas em: 26/05/2023 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.