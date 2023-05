Dengue: Bairros da Zona Leste de Mogi Guaçu passam por nebulização

Nesta sexta-feira, dia 26 de maio, a Vigilância Epidemiológica (VE) promove a nebulização costal contra à dengue no Jardim Canaã II. Segundo boletim epidemiológico, no total, Mogi Guaçu tem 574 casos positivos de dengue, um aumento 11,45% (59 casos) em relação ao divulgado no dia 18 de maio. Por conta do aumento dos casos, equipes da VE intensificaram os trabalhos de vistoria nos imóveis juntamente com a nebulização nos bairros.

A nebulização, que será realizado até o dia 2 de junho, atingirá os bairros da Zone Leste, que engloba o Residencial Nova Canaã, o Jardim Canaã II, o Jardim Santa Cecília e, ainda, algumas áreas específicas do Jardim Santa Terezinha I e do Jardim Santa Terezinha II. A região é a segunda com mais casos positivados, somando 68.

O trabalho da nebulização é realizado pela empresa Única (Aguaí) alinhada com agentes da Secretaria Municipal da Saúde e da VE, para o combate contra os mosquitos causadores da Aedes aegypti, também transmissor da chikungunya e zika vírus.

A bióloga da VE, Cristiana Monteiro Ferraz, comenta que é importante que a população abra as portas de seus imóveis, para que a nebulização seja mais eficaz. “Já estamos trabalhando para preparar as próximas nebulizações em outros bairros que também têm números elevados de casos da infecção da doença”, disse.

Reforço

No período da tarde, as nebulizações acontecerão na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Profº Iná Aparecida de Oliveira Marconi, no posto de saúde do bairro e em áreas especificas do Jardim Canaã. Os locais que estão recebendo o serviço são panfletados previamente para conhecimento da população.

Combate ao Aedes aegypti

Verificar se a caixa d’água está bem tampada

Deixar as lixeiras bem fechadas

Colocar areia nos pratos de plantas

Recolher e acondicionar o lixo do quintal

Limpar as calhas

Cobrir piscinas

Tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários

Limpar a bandeja externa da geladeira

Limpar e guardar as vasilhas dos bichos de estimação

Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado

Cobrir bem a cisterna

Cobrir bem todos os reservatórios de água

Prevenção das doenças e cuidados com a família

Utilize repelente

Cubra a maior parte do corpo com roupas claras quando possível

Coloque telas em janelas e portas

O mosquito possui hábitos diurnos, sobretudo, ao amanhecer e ao entardecer