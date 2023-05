Prefeitura de Mogi Mirim abre concurso público para mais de 80 cargos

A Prefeitura de Mogi Mirim abriu concurso público para preenchimento de vagas em 83 cargos. Funções que exigem nível de escolaridade de ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico e ensino superior.

As inscrições acontecem no período de 25 de maio a 22 de junho e devem ser feitas pelo site www. ibamsp-concursos.org.br.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 56,00 a R$ 116,00, dependendo do cargo. As provas acontecem no dia 30 de julho.

Fonte: Portal da Cidade Mogi Mirim