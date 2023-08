Distrito de Martinho Prado recebe serviço de troca de lâmpadas convencionais por luminárias em LED 

Com a proposta de melhorar a iluminação pública de Mogi Guaçu, a Administração Municipal iniciou nesta semana a troca das lâmpadas convencionais por luminárias em LED nos postes do Distrito de Martinho Prado Júnior. Neste local, serão substituídas mais de 350 lâmpadas. O serviço é executado por meio do Consórcio para o Desenvolvimento Sustentável (Condesu), que segue o cronograma definido pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), que acompanha o trabalho.

Os serviços de substituição de lâmpadas convencionais por luminárias em LED estão sendo feitos em ruas, avenidas, praças, áreas verdes e rotatórias de todo o munícipio. Dentro desta ação, o trabalho já foi realizado nos bairros da Vila Bertioga e das Chácaras Alvorada, além da rotatória do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. Com a ação, o Distrito de Martinho Prado terá iluminação 100% LED.

A meta é realizar as substituições de maneira gradual nas quatro regiões de Mogi Guaçu. “Trocar as lâmpadas para LED também significa melhorar as condições para as pessoas circularem à noite pela cidade. Os benefícios são grandes, desde melhoria na claridade das vias, na segurança pública, no conforto do cidadão e também na economia que será gerada”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Além do cronograma da SOM, a população pode contribuir relatando os pontos sem iluminação para reparos e substituição de lâmpadas. O atendimento é feito de forma online e a empresa contratada pela Prefeitura executa a troca de lâmpadas apagadas ou com funcionamento irregular. Também é feita a manutenção de cabos rompidos.

Para solicitar o serviço, o cidadão deve informar o endereço do equipamento com problemas durante o processo de abertura do pedido – todos eles, com acompanhamento disponível ao morador por meio de número de protocolo.

O reparo pode ser solicitado pelo telefone 0800 770 5676, das 8h às 18h, ou a qualquer hora do dia pela internet, por meio do site www.mogiguacu.sp.gov.br, na aba de Serviços.