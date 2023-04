Esporte confirma Jogos Paralímpico e Festival Paralímpico no mês de maio e capacitação em julho 

Mogi Guaçu vai promover a 2ª edição dos Jogos Paralímpico. A competição vai acontecer entre os dias 17 e 19 de maio, no ginásio municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. Entre as modalidades estão: atletismo, tênis de mesa, xadrez para deficiente visual e futebol down. O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

No ano passado, 15 entidades participaram da competição e as inscrições serão iniciadas nas próximas semanas. Os Jogos são abertos para as entidades ou grupos interessados da cidade e da região. O objetivo da competição é fomentar o paradesporto para crianças, adolescentes e adultos propiciando a inclusão social por meio do esporte.

“A primeira edição no ano passado foi um sucesso e já estamos iniciando a preparação da segunda edição. Esta competição permitirá que os paratletas vivenciem a experiência da inclusão nos esportes paralímpicos”, comentou o

coordenador de Esportes Paralímpicos e secretário adjunto da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Maycon Cléber Tomé.

Festival Paralímpico 2023

Mais uma vez, Mogi Guaçu vai sediar oFestival Paralímpico e, neste ano, a edição será no dia 20 de maio, ou seja, um dia após os Jogos Paralímpicos. Serão atendidos crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos e a competição será realizada no Serviço Social da Indústria (Sesi) nas seguintes modalidades: atletismo, tênis de mesa, futebol de 5 e vôlei sentado.

O Festival tem a finalidade de proporcionar para as crianças com deficiência e crianças sem deficiência a experiência de vivenciar as modalidades paralímpicas e difundir o Movimento Paralímpico em todo o território nacional.

Capacitação

Já estão abertas as inscrições para o Curso de Capacitação Técnica que será realizado em Mogi Guaçu de 18 a 21 de julho pelo Programa de Desenvolvimento Paralímpico. Mais uma vez, os interessados terão uma oportunidade de participar da capacitação que será realizada na cidade. No dia 18 de julho, o curso será promovido no Centro Cultural e nos dias 19 e 21 de julho no Sesi.

O curso é voltado para professores e educadores físicos e as inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site www.paralimpico.com.br. As vagas são limitadas. As Secretarias Municipais de Educação e de Esporte e Lazer são parceiras na realização do evento.