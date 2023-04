Central de Monitoramento terá sistema de segurança interligado com escolas municipais

A boa notícia foi comunicada pelo secretário municipal de Segurança, Paulo Henrique da Silva Gomes, ao prefeito Rodrigo Falsetti e ao vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, durante visita a sede da Central de Monitoramento de Mogi Guaçu, localizada na Praça Antônio Giovani Lanzi, na Capela. A Central de Monitoramento tem previsão de entrar em operação nesse mês e contará com sistema interligado com as escolas municipais.

“É um aplicativo que será interligado com o nosso sistema de segurança, como se fosse um botão de segurança, e as escolas, por sua vez, poderão nos acionar a qualquer momento ou ao identificarem qualquer ato suspeito. É um reforço a mais para nossas escolas utilizando a tecnologia que iremos usar no videomonitoramento”, explicou o secretário municipal de Segurança.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, está implantando a Muralha Digital – um sistema de monitoramento que permite controlar entradas e saídas da cidade, e a movimentação em pontos estratégicos, de grande circulação. Nesta primeira fase, o município contará com 25 pontos que serão monitorados 24 horas por dia e um total de 48 câmeras de alta definição.

O monitoramento será feito por uma equipe de guardas civis municipais, que passarão por treinamento, diretamente da Central de Monitoramento, onde as chamadas de urgência passarão a ser atendidas. “Mogi Guaçu ficará mais segura e monitorada 24 horas pelas forças de segurança. Seguiremos trabalhando e avançando, dia a dia em projetos que beneficiam a todos os guaçuanos, inclusive já estamos pensando na ampliação do projeto de videomonitoramento”, destacou o prefeito.

Além do botão de segurança para as escolas municipais, a Central de Monitoramento também terá o dispositivo SOS Guardiã, sendo esse voltado para as mulheres vítimas de violência doméstica. O dispositivo tornou-se um aliado no combate à violência doméstica sofrida por mulheres. Quando acionado, em virtude de perigo iminente de agressão, o equipamento emite um alerta para que a vítima seja socorrida.

As câmeras que serão instaladas permitirão leitura instantânea de placas de veículos, identificando automaticamente, por exemplo, a passagem de carros roubados, clonados e outras irregularidades. As câmeras serão instaladas em pontos estratégicos, como entradas e saídas do município, principais avenidas e pontos de maior movimentação de pessoas.

A tecnologia a serviço da segurança é um projeto defendido pelo vice-prefeito, que ressaltou a importância do videomonitoramento para a cidade. “A bandidagem vai saber que Mogi Guaçu está mais segura e que temos um sistema de videomonitoramento de ponta e temos certeza de que os índices criminais serão diminuídos num curto prazo de tempo”, comentou.

Sistema Detecta

A Prefeitura já assinou termo de convênio com o Governo do Estado de São Paulo. Município e Estado vão desenvolver ações conjuntas voltadas à prevenção do crime e da violência por meio da mútua cooperação técnica para a gestão, operacionalização e compartilhamento de imagens e sistemas de imagens, dados e sistema de dados de interesse da segurança pública – Detecta.

O acordo permitirá com que os dados sobre a segurança pública do município sejam compartilhados entre a Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar (PM), Polícia Civil e o sistema de trânsito local que vão trabalhar em conjunto tanto para a recuperação de veículos quanto para projetos de prevenção junto à população.