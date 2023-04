Mandi estreia no Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17 no sábado

O Clube Atlético Guaçuano estreia no sábado, dia 8 de abril, no Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17 da Federação Paulista de Futebol, enfrentando o Mogi Mirim Esporte Clube. O derbi regional acontece no Estádio Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova.

O Sub-15 joga às 9h, enquanto o Sub-17 entra em campo às 11h. A entrada é gratuita. A partida entre Guaçuano x Mogi Mirim faz parte do Grupo 6 do estadual, que ainda conta com as equipes da Ponte Preta (Campinas), Itapirense (Itapira), Brasilis (Águas de Lindóia) e Sport Aguaí (Aguaí).

O grupo é o mesmo para as duas categorias. Vale lembrar que as equipes se enfrentam em turno e returno na primeira fase, avançando os dois mais bem colocados. Também se classificam para a próxima fase os quatro melhores terceiros colocados dentre as 14 chaves do campeonato.