Colisão frontal e capotamento é registrado na Vicinal Guaçu – Itapira

Por volta das 13:00 deste domingo (20), um grave acidente aconteceu na Vicinal Carmen Ruete, SP 342/177, que liga Mogi Guaçu a Itapira.

Segundo apurado, o condutor de um GM Corsa que seguia sentido Itapira teve um mal súbito e acabou colidindo frontalmente contra uma Fiat Palio que seguia sentido SP-342, após a colisão o Fiat Palio acabou capotando na rodovia.

O condutor do Corsa não apresentou ferimentos, no Fiat Palio havia cinco pessoas, uma delas não teve ferimentos e outras quatro pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas por equipes da Renovias e Samu além do Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu.

A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência e promoveu a retirada dos veículos que interditaram a faixa por cerca de uma hora.

Fotos exclusivas: John Everte (Não Permitida Cópia Sem Autorização, Sujeito A Processo Civil)