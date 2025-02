Escolas municipais de Mogi Guaçu estão prontas para o início do ano letivo na próxima segunda-feira

As escolas da rede municipal de ensino de Mogi Guaçu já estão preparadas para receber os 17.294 estudantes para o início de mais um ano letivo, que acontecerá na próxima segunda-feira, 3 de fevereiro. Durante o período de recesso, as unidades passaram por serviços de limpeza, roçagem e organização, para garantir um ambiente seguro e acolhedor para o retorno das atividades escolares.

A secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Educação, Josiane Luciano Oliva, destacou a dedicação do trabalho de todas as equipes envolvidas na preparação das escolas e reforçou o compromisso da Administração Municipal com a qualidade da educação no município. “Com tudo pronto para o início do ano letivo de 2025, a nossa expectativa é de um período produtivo, com novas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento para os nossos estudantes da rede municipal”, comentou.

Em Mogi Guaçu, a rede de ensino abrange 25 EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental), 32 EMEIs (Escolas Municipais de Ensino Infantil) e 21 CEIs (Centros de Educação Infantil) e quatro Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEBs), além do Centro de Apoio Pedagógico Especializado (Ceape), no Jardim Progresso.