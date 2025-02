PAT divulga 207 vagas de EMPREGO nesta segunda-feira (03)

207 Vagas distribuídas em 70 ocupações

AJUDANTE DE ARMAZÉM (8116125): Organizar o armazém, separar e conferir pedidos, fazer carregamento, entre outros. Desejável experiência em logística, expedição etc. Candidatos fora de Mogi Guaçu, possuir CNH meios próprios para chegar na empresa, pois auxílio combustível só é dado para quem possui CNH, que pode ser A ou B. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE OBRAS (8151768): Trabalhar com serviço pesado. Necessária experiência como servente ou ajudante de pedreiro. Disponibilidade para viajar. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE PRODUÇÃO (8159472): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Experiência em produção é um diferencial. Disponibilidade para trabalhar em turnos, comprometimento com normas de segurança e compromisso com horários. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE RECARGA DE EXTINTOR (8151708): Disponibilidade para viagens e trabalhos também fora de Mogi Guaçu. Não ter problemas para trabalhar em altura. Experiência em eletrotécnica ou eletricista. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AJUDANTE DE RESTAURANTE (8171926): Auxiliar na preparação e montagem da lanchonete, padaria e buffet, abastecimento de bebidas, vitrines e mercadorias. Garantir limpeza do setor e equipamentos, qualidade na manipulação de alimentos, limpar mesas e cadeiras, auxiliar na lavagem de louças. Garantir gestão de padrão e qualidade da marca. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. Não exige experiência. Empresa oferece diversos benefícios. AJUDANTE GERAL (8169478): Trabalhar na separação de sucatas. Serviço braçal. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. ALMOXARIFE (8153090): Necessário conhecimento na área da construção civil. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: B ARMADOR DE FERRAGEM (8166480): Armador de ferragem armada. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. APONTADOR DE OBRAS (8166733): Experiência na função. Informática básica. Conhecimento em rotinas administrativas/obras, disponibilidade para ficar alojado em outras cidades. Técnico em edificações ou cursando nível superior em Engenharia Civil será um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B ARMADOR DE FERRO/AÇO (8149673): Experiência em montador de andaimes na construção civil, montar armações de aço e ferro para estruturas de concreto. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Empresa oferece refeição e vale transporte. ATENDENTE DE RESTAURANTE (8113566): Atendimento aos clientes, respeitando as normas de cortesia, educação, etiqueta e o manual de boas práticas de segurança e manipulação alimentar, visando cumprir com as metas estabelecidas de vendas. Organização e limpeza do setor, garantia de padrões e qualidades da marca. Ter comprometimento, agilidade, trabalho em equipe, ser organizado e proativo. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. ATENDENTE DE RESTAURANTE (8171933): Atendimento aos clientes, respeitando as normas de cortesia, educação, etiqueta e o manual de boas práticas de segurança e manipulação alimentar, visando cumprir com as metas estabelecidas de vendas. Organização e limpeza do setor, garantia de padrões e qualidades da marca. Ter comprometimento, agilidade, trabalho em equipe, ser organizado e proativo. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. Não exige experiência. AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (8168442): Noções de informática, Excel, atendimento ao cliente, emissão de nota fiscal, organização, pontualidade. Experiência na função. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: B. AUXILIAR DE PEDREIRO (8131453): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (8128138): Efetuar carga e descarga das mercadorias, organização e seleção das mercadorias com identificação do lote, fornecedor e data de entrada. Auxiliar na embalagem de produto e habilidade para limpeza e organização do local de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8166405): Vaga para trabalhar em Jaguariuna. Embalar fraldas em fardos, disponibilizá-las em paletes de acordo com instrução de embalagem. Realizar atividades de montagens manuais de amostras e reembalagem de produtos na embaladora. Verifica se o produto está de acordo com os padrões de qualidade, através de inspeção de lotes de fabricação para garantir a correta identificação dos pacotes, fardos e paletes. Demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. AUXILIAR DE PRODUÇÃO NO MANUSEIO DE ALIMENTOS (8113748): Garantir a qualidade em manipulação de produtos, garantir limpeza do setor e equipamentos, auxiliar na preparação de frituras, assados, saladas, pratos e buffet. Realizar gestão de padrão e qualidade da marca. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (8171942): Garantir a qualidade em manipulação de produtos, garantir limpeza do setor e equipamentos, auxiliar na preparação de frituras, assados, saladas, pratos e buffet. Realizar gestão de padrão e qualidade da marca. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. Não exige experiência. Empresa oferece vários benefícios. AUXILIAR EM ELETROMECÂNICA (8131208): Efetuar manutenção eletromecânica em motores elétricos e em equipamentos industriais. Conhecimento em grandezas elétricas, medições de isolação e medidas em geral com multímetro. Conhecimento em mecânica, metrologia e interpretação de desenhos técnicos, montagem e ajustagem. Vaga masculina. Ensino médio completo. BORRACHEIRO (8166771): Experiência em serviços de montagem e desmontagem de pneus, calibragem e consertos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. BORRACHEIRO (8117617): Responsável pela montagem e desmontagem de pneus de caminhões e máquinas. Alinhamento de rodas raiadas, conserto em pneus e câmaras. Outras atividades do departamento. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB CALDEIREIRO (8137052): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como: aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB CALDEIREIRO (8108402): Vaga para trabalhar me Itapira, temporária – 90 dias. Domínio em estrutura metálica, conhecimento em desenho técnico, experiência na fabricação, montagem e reparos de grandes recipientes de estrutura metálica, como reservatórios e outros recipientes de chapa de aço, recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de material ferroso. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Contratação imediata, urgente. CARPINTEIRO (8149601): Experiência na função de carpinteiro. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Empresa oferece refeição e vale transporte. CONDUTOR DE VEÍCULO DE CARGA (8166642): Exercer a função de motorista de carga e descarga. Experiência na função. Vaga masculina. CNH: D. Empresa oferece cesta básica e seguro de vida. COSTUREIRA (8125475): Conhecimento básico em costura (qualquer tipo de máquina). Vaga feminina. Ensino fundamental completo. COSTUREIRA INDUSTRIAL (8131690): Necessária prática com máquina reta e overloque. Confecção de fantoches educacionais. Trabalho de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. ENGENHEIRO CIVIL – TREINEE (8177817): Vaga de Treinee em engenharia civil, cursando último ano ou recém-formado. Elaboração de relatórios, levantamento de quantidades e leitura de projetos, controle de qualidade na execução dos serviços e documentações. Acompanhamento e controle de obras sob supervisão. Conhecimento em pacote office. Experiência em construção civil será um diferencial. Vaga feminina. CNH: B. ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (8150753): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar nas atividades de manutenção corretiva, preventiva, preditiva e lubrificação, apoiar em melhorias de padrão e set-up de máquinas ou equipamentos, utilizando as melhores práticas, com aplicação das metodologias e ferramentas de confiabilidade com base no pilar PM do programa MSE na unidade MOM. Desejável curso profissionalizante em PLC, pneumática, instrumentação e mecânica básica. Experiência de 02 a 05 anos na função. Sexo indiferente para a vaga. Técnico completo em Elétrica, Eletrônica, eletromecânica ou Mecatrônica. ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (8151564): Vaga temporária, 90 dias. Conhecimento em Clp, inversor de frequência e comando elétrico. Necessária experiência na função. Formação técnica em elétrica, eletrônica, automação ou mecatrônica. Disponibilidade para horas extras. Pode ser aposentado. Vaga masculina. Ensino técnico na área, preferência em Mecânica. CNH: B EMPREGADA DOMÉSTICA (8168198): Cuidar dos afazeres domésticos: lavar, passar, limpar e cozinhar. Gostar de criança. Trabalho de segunda a sexta-feira das 08h30m às 17h30m. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. ENCANADOR INDUSTRIAL (8137554): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxilia na manutenção, montagem e reparos de instalações hidráulicas e pneumáticas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB ENCARREGADO DE LIMPEZA (8159429): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário conhecimento técnico de limpeza industrial. Curso de gestão de limpeza industrial. Experiência em cargos de liderança ou supervisão. Elaborar relatórios de execução de serviço. Conhecimento em pacote office. Vaga masculina. Ensino médio completo. ENCARREGADO DE RESTAURANTE (8171996): Exercer a função de líder de restaurante, supervisionar as operações e processos do negócio, acompanhar a realização das etapas em seu turno, atendimento, produtividade e orientação da equipe com relação aos padrões e procedimentos exigidos na empresa, demais atividades oriundas a função. Ter conhecimento, não exige experiência comprovada. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. ESTAGIÁRIA EM ENGENHARIA CIVIL (8171696): Elaboração de relatórios, levantamento de quantidade e leitura de projetos, controle de qualidade na execução dos serviços e documentação; demais atividades relacionadas ao acompanhamento e controle de obras sob a supervisão do engenheiro. Conhecimento em pacote office. Experiência em construção civil será um diferencial. Vaga feminina. Obrigatório estar cursando Engenharia Civil do 4º ano em diante. CNH: B FISCAL DE CAIXA (8172008): Suporte ao operador de caixa, controlando o fundo de reserva, favorecendo troco, fazendo a sangria dos valores recebidos e mantendo a ordem na frente de caixa. Auxiliar no atendimento aos clientes e no fechamento do caixa no final do turno. Fazer cancelamentos, estornos, devoluções de valores registrados por engano e controla as maquinetas. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. Conhecimento na função. Empresa oferece diversos benefícios. LAVADOR DE VEÍCULOS (8117539): Atua com lavagem e secagem de veículos, aplicação de produtos, higienização e polimento deles. Possuir meios próprios para chegar ao local de trabalho. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB LÍDER DE ESTRUTURAS METÁLICAS (8108552): Vaga para trabalhar em Itapira, temporária – 90 dias. Domínio em estrutura metálica, conhecimento em desenho técnico. Responsável por coordenar equipes nas atividades, distribuindo e acompanhando o desenvolvimento das tarefas desde a implementação, manutenção e conclusão delas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Contratação imediata, urgente. LÍDER DE LIMPEZA (8111117): Experiência em limpeza, liderança e gestão de equipe. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. LÍDER DE RESTAURANTE (8113847): Supervisionar as operações e processos do negócio, acompanhando a realização das etapas em seu turno, atendimento, produtividade e orientação da equipe com relação aos padrões e procedimentos exigidos pela empresa. Assegurar o plano diário de vendas, através do planejamento e distribuição de metas para equipe. Elaboração plano de escalas, análise do histórico de vendas, posicionamentos nos setores, distribuição de atividades e aplicação de ações corretivas quando necessário. Demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. LUBRIFICADOR (8159487): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Conhecimento em sistema de lubrificação industrial, lubrificação preventiva e corretiva em equipamentos, lubrificação para máquinas de usinagem. Curso especializado em lubrificação industrial. Vaga masculina. Ensino médio completo. MECÂNICO AUTOMOTIVO (8144834): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim/Divisa com Mogi Guaçu. Necessária experiência na função. Sexo indiferente para a vaga. Escolaridade indiferente CNH: AB MECÂNICO DE CARRETA (8117705): Planeja e executa serviços de manutenção preventiva e corretiva. Demais atividades do setor. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB MECÂNICO DE LINHA PESADA (8166805): Experiência comprovada em serviços de manutenção corretiva e preventiva de caminhões, máquinas e demais veículos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH:D MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (8150561): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar nas atividades de manutenção corretiva, preventiva, preditiva e lubrificação, apoiar em melhorias de padrão e set-up de máquinas ou equipamentos, utilizando as melhores práticas, com aplicação das metodologias e ferramentas de confiabilidade. Desejável curso profissionalizante em pneumática, instrumentação e elétrica básica. Experiência de 02 anos em manutenção ou manufatura. Sexo indiferente para a vaga. Técnico completo em mecânica, eletromecânica, eletromecânica ou mecatrônica. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (8151535): Vaga temporária, 90 dias. Técnico em mecânica para serviço de manutenção de máquinas com conhecimento em hidráulica, pneumática, fresador, operador de máquina, cnc, torneiro mecânico, com experiência. Pode ser aposentado. Vaga masculina. Ensino médio completo, técnico na área ou em mecânica. CNH: B MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (8137914): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Manutenção mecânica em componentes, equipamentos e máquinas utilizadas em atividades industriais diversificadas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (8116295): Vaga para trabalhar em Itapira, temporária – 90 dias podendo ser efetivada: Responsável por realizar a manutenção preventiva e corretiva em máquinas, equipamentos e instalações industriais. Também pode ser encarregado de montar, instalar e ajustar. Contratação imediata. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK (8166877): Necessário que possua experiência comprovada em carteira como motorista preferencialmente como caçamba. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D. Empresa oferece benefícios: cesta básica, seguro de vida, plano de saúde optativo, ajuda de custo em R$. MOTORISTA DE CARRETA (8166842): Necessário experiência comprovada em carteira como motorista carreteiro. Disponibilidade em ficar alojado em outras cidades. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E. Empresa oferece benefícios: cesta básica, seguro de vida, plano saúde optativo, ajuda de custo em R$. MOTORISTA CARRETEIRO (8169314): Motorista de veículos de carga em geral, com experiência em caminhão truck. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D ou E. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8144144): Organizar o armazém, organizar produtos, separar pedidos, carregar mercadorias, entre outras atividades pertinentes a função operando empilhadeira. Necessário curso de empilhadeira, certificado em dia. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: A ou B. Empresa oferece benefícios: cesta básica, plano de saúde e odontológico sem desconto do funcionário, seguro de vida e bonificações. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8128275): Profissional responsável por manusear, transportar, movimentar e armazenar cargas, materiais e produtos preestabelecidos pela empresa, por meio da condução de empilhadeira. Além disso, é sua função zelar pelas condições desse transporte, garantindo seu uso com segurança. Necessário curso de operador de Empilhadeira. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: B OPERADOR DE MÁQUINAS (8116634): Curso de Desenho técnico, mecânico e metrologia. Irá operar em retífica, freza e torno convencional. Operar serra. Vaga masculina. Ensino médio completo. OPERADOR DE MÁQUINA DE TERRAPLENAGEM (8166502): Operador de máquina de terraplenagem. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (8147865): Trabalhar em Mogi Mirim/Ao lado Posto Rio Guaçu. Operar pá carregadeira, realizando atividades no setor da moagem, observando sempre as condições da máquina e quando necessário realizar as manutenções básicas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: C OPERADOR DE SERRA FITA (8167156): Experiência comprovada em trabalho de fundição. De 20 a 45 anos. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB PEDREIRO (8169248): Experiência comprovada na função, conhecimento em armação de ferragens, formas e hidráulica. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B. Empresa oferece como benefícios Refeição no local, seguro de vida, plano de saúde optativo. PEDREIRO E AZULEJISTA (8131407): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. POLIDOR DE METAIS (8170555): Trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Executar operações de lixa, rebarbação, polimento, jateamento. Experiência na função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. PROGRAMADOR DE TORNO CNC (8144089): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SEPARADOR DE MATERIAIS (8160052): Experiência em separação de materiais de alumínio, limpeza de rua ou qualquer experiência no trabalho braçal. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB SOLDADOR TIG, MIG E ELETRODO (8138105): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, como: eletrodo revestido, tig, mig, mag e oxigás. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte de peças a serem soldadas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. TÉCNICO DE ENFERMAGEM (8177160): Funções básicas do dia a dia de um centro cirúrgico, saber puncionar, ser delicada para mexer com folículos, ter boa comunicação com paciente, tendo de preferência uma noção de rotina hospitalar. Pelo menos 1 ano de experiência na função. Vaga feminina. Ter técnico em enfermagem. Empresa oferece convênio odontológico, vale alimentação, vale transporte, almoço na empresa. TORNEIRO MECÂNICO (8150744): Conhecimento em tornearia. Vaga masculina. Ensino médio completo. Empresa oferece benefícios á combinar. TORNEIRO PROGRAMADOR DE MÁQUINA CNC (8170238): Trabalhar na cidade de Mogi Mirim. ajustar máquinas, inserir programas e corrigir quando necessário, preparar e operar equipamentos CNC. Experiência na função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. VENDEDORA INTERNO (8138757): Trabalhar em loja de roupas feminina, vender, organizar e manter local de trabalho limpo, comunicativa, organizada, criativa, ter empatia, boa comunicação, saber trabalhar em equipe. Experiência comprovada na função. Vaga feminina. Ensino médio completo. Empresa oferece benefícios. VENDEDOR INTERNO (8166721): Ter conhecimento básico de vendas. Vaga sexo indiferente. VENDEDOR PORTA A PORTA (8149984): Divulgar serviços da empresa, prospecção de novos clientes com foco na venda consultiva de produtos e serviços, realizar demonstrações dos planos oferecidos, fechar vendas e assegurar a satisfação dos clientes durante o processo. Não exige experiência. Vaga sexo indiferente. Ensino médio cursando ou incompleto. Benefícios oferecidos: vale alimentação, plano de saúde/odontológico, seguro de vida, participação dos lucros.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

AUXILIAR DE LIMPEZA (8115586): Responsável pela limpeza e organização fábrica. Vaga feminina. Ensino fundamental completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA SEGUNDA- FEIRA (03/02/2025)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

Vagas atualizadas em: 31/01/2025 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

