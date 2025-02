Cultura confirma os blocos que irão participar do Guaçu Folia 2025

A Secretaria Municipal de Cultura de Mogi Guaçu publicou nesta sexta-feira, 31 de janeiro, a lista dos blocos selecionados para participar do Carnaval Família – Guaçu Folia 2025, sendo eles: Inclusão Folia, Remelexo, Experientes e Aliança Geek. O evento acontecerá nos dias 1º e 2 de março, respectivamente, sábado e domingo de Carnaval, a partir das 16h, no palco do Parque dos Ingás, no Centro.

A Pasta irá fornecer para os blocos selecionados um kit com 100 abadás, sendo o uso dos itens carnavalescos obrigatórios durante os dois do Guaçu Folia 2025. Também serão oferecidos certificados de participação e troféus para todos os grupos, além de medalhas para as premiações individuais.

E a título de premiação, os concorrentes que obtiverem as melhores pontuações, receberão os seguintes valores: R$ 3.000,00 (1ºlugar), R$ 1.500,00 (2º) e R$ 1.000,00 (3º e 4º lugares).

Com o Carnaval Família – Guaçu Folia 2025, a Secretaria de Cultura tem como objetivo estimular o resgate da cultura carnavalesca no município. “Queremos proporcionar à coletividade o acesso e o fomento das diversas formas de expressão artística e, assim, propiciarmos a oportunidade de enriquecimento cultural para os guaçuanos”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri.

Para mais informações, entrar em contato pelo e-mail sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone (19)3811.8650.