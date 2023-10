Rua Inácio Franco Alves será interditada para serviços de recapeamento neste sábado    

A partir da meia-noite deste sábado, 28 de outubro, a Rua Inácio Franco Alves, no Parque Cidade Nova, será interditada pela Prefeitura de Mogi Guaçu para que seja executado o novo recapeamento asfáltico da via, no trecho entre a Rua Antonio de Freitas até a Rua Antonio Silveira Ramalho. O serviço será feito pela Construtora Simoso LTDA e terá acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM). Pelo cronograma de trabalho, até amanhã, às 14h, o recapeamento deve estar concluído.

É importante destacar que a interdição também será feita nos trechos das vias que fazem cruzamento com a Rua Inácio Franco Alves, sendo Rua Antonio de Freitas, Rua Botucatu, Rua Batatais, Rua Manoel Mendes, Rua João Batista Calmazini, Rua Ivon Ferreira dos Santos, Avenida Lothário Teixeira, Rua João Rodrigues, Rua Leonelo Donegá e Antonio da Silveira Ramalho.

A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade pede para os moradores e, principalmente, para os motoristas não estacionarem os carros na rua durante o período do recapeamento, porque, assim, colaborarão com a celeridade do serviço. “Se o tempo ajudar e estiver estável, a expectativa da empresa é que o recapeamento fique pronto até o início da tarde deste sábado e o trânsito no local seja normalizado”, disse o engenheiro da SOM, Pedro Luís Mendes de Sousa.

Novo pacote

A Rua Inácio Franco Alves faz parte de um novo pacote de 32 ruas e avenidas de Mogi Guaçu que começaram a receber recapeamento asfáltico desde o dia 18 de outubro. Entre as vias que já foram contempladas com novo asfalto estão a Rua Leopoldino Grahl, Rua Pedro Ferreira Alves e Rua Antonio Grosgnac, no Jardim Paulista; Rua José Gotti, no Desmembramento Kamel II e Rua Francisco Alves Pereira, no Jardim Almira.