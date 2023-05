Avenida Bandeirantes recebe quase um quilômetro de recapeamento asfáltico

Nesta semana, a Prefeitura de Mogi Guaçu concluiu o recapeamento asfáltico de 962,45 metros de extensão da Avenida Bandeirantes. No total, a via irá receber mais de 1,5 km de novo asfalto a partir da rotatória da Avenida Júlio Xavier da Silva até a Praça Antonio Giovani Lanzi, a Praça da Capela. O trabalho, executado pela empresa Kayrós Construtora e Pavimentadora, está sendo feito por trechos e tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

Até o momento, o recapeamento já foi executado no sentido bairro-centro da rotatória da Avenida Júlio Xavier da Silva até a Rua Bauru, na Capela. Antes do serviço seguir pela via, a empresa Kayrós também fará o recapeamento de trecho da Rua Bauru, localizado entre as Avenidas Washington Luiz e Bandeirantes. A previsão da construtora é de que o trabalho seja concluído, ainda hoje, dia 28 de abril, até a Praça da Capela.

O prefeito Rodrigo Falsetti comentou que a Prefeitura colocou em ação o maior programa de recapeamento asfáltico da cidade que irá melhorar a segurança dos motoristas de Mogi Guaçu. “Serão 130 vias que terão o pavimento recuperado até dezembro. Asfalto melhor significa melhor mobilidade urbana e segurança para todos. Vamos recuperar a malha viária de nossa cidade”, disse.

O recapeamento da Avenida Bandeirantes faz parte de um pacote que inclui outras ruas e avenidas de Mogi Guaçu. Ao todo, são 34 vias, sendo o investimento feito por meio de convênio estadual do Programa São Paulo sem Papel no valor de R$ 6.887.914,10, sendo R$ 5 milhões do Governo do Estado de São Paulo e R$ 1.887.914,10 de contrapartida do município.

Praça

É importante destacar que o recape também foi feito no entorno da Praça Thiago Henrique Lopes, no Parque Cidade Nova, que contemplou trechos das Ruas Inácio Franco Alves e Antonio da Silveira Ramalho.

Equipe da Secretaria de Serviços Municipais (SSM) realizou os serviços de revitalização da praça, que incluíram a manutenção e pintura de nove bancos, roçagem e retirada de entulho e lixo da área pública. A manutenção também foi executada nos bancos e cobertura do ponto de ônibus localizado na Praça Thiago Henrique Lopes.

Recapeamento

Pelo Programa São Paulo Sem Papel, a primeira via de Mogi Guaçu a ser contemplada foi a Avenida Washigton Luiz e, depois, a Rua Atibia. Na sequência, o recapeamento foi realizado no entorno da Praça Sorocaba, no Jardim Santo Antonio, que incluiu trechos da Rua Porto Ferreira, Rua Sérgio Augusto Zamariolla e Rua Pinhal. Todas as vias já receberam nova sinalização de solo após a conclusão dos serviços.

Vias que serão recapeadas

Avenida Bandeirantes – Vila Pinheiro

Rua José Cândido Rangel – Loteamento Furno

Rua Antônio da Silveira Ramalho – Loteamento Furno

Rua Inácio Franco Alves – Loteamento Furno

Avenida Luiz Augusto Lanzi – Vila Leila

Avenida Oscar Chiarelli – Centro

Rua Ângelo Caporalli – Centro

Rua Doutor Luiz Anhaia Mello – Centro

Avenida Washington Luiz – Vila São Carlos

Avenida José Gregório Bento – Parque dos Eucaliptos

Rua João Pessiquele – Parque dos Eucaliptos

Rua Benedito Euclides Martini – Parque dos Eucaliptos

Rua Atibaia – Jardim Santo Antônio

Rua Bragança Paulista – Jardim Santo Antônio

Rua Pinhal – Jardim Santo Antônio

Rua Porto Ferreira – Jardim Santo Antônio

Rua Sérgio Augusto Zamariolla – Jardim Santo Antônio

Rua Santa Júlia – Vila Júlia

Rua São José – Vila Júlia

Rua Francisco de Arruda – Vila Júlia

Rua Alvarenga Peixoto – Vila Paraíso

Rua Conselheiro José Franco de Godoy – Vila Paraíso

Rua Conselheiro Arthur Grillet – Vila Paraíso

Rua Duarte da Costa – Vila Paraíso

Rua Itatiba – Vila Paraíso

Rua Cláudio Manoel da Costa – Vila Paraíso

Rua Cristóvão Colombo – Vila Paraíso

Rua Princesa Isabel – Vila Ricci

Rua João Casemiro Leme – Jardim Presidente

Rua Miguel Fernandes – Jardim Presidente

Rua Barretos – Jardim Presidente

Rua Walter Bueno – Jardim Cruzeiro

Rua Pedro Antônio de Arruda – Jardim Cruzeiro

Rua Presidente Vargas – Jardim Cruzeiro