Cultura seleciona artesãos interessados no evento; inscrições para bandas continuam abertas

A Secretaria Municipal de Cultura divulgou nesta semana o edital de chamamento público para a seleção de artesãos interessados em trabalhar no Rock no Rio Mogi Guaçu – 2023. As inscrições podem ser realizadas apenas de maneira presencial, no dia 27 de junho, das 16h às 17h, na sede da Secretaria, localizada no Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, n° 2.651, no Jardim Camargo. Para mais informações, consulte o link a seguir, a partir da página 9: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzcxNTI1.

Estão sendo ofertadas até 20 vagas para artesãos que serão sorteadas no próprio local de inscrição, às 17h. Os interessados deverão estar presentes no momento do sorteio. Os artesãos que estão inscritos no cadastro de Mapeamento Artístico e Cultural de Mogi Guaçu terão preferência no sorteio. O link para o cadastro é o https://bit.ly/cadastroculturalguacu.

A 2ª edição do Rock no Rio acontecerá no dia 9 de julho, no Parque dos Ingás, com mais de nove horas de muito rock e entretenimento para toda a família. O evento acontece nesta data em comemoração ao Dia Mundial do Rock, lembrado sempre no dia 13 de julho.

Eventuais dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail da Cultura pelo sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3811.8650.

Atrações interessadas

A Secretaria Municipal de Cultura está com inscrições abertas até sexta-feira, dia 16 de junho, às 16h, para as bandas e grupos de até cinco integrantes interessados em se apresentar no palco do Rock no Rio 2023. O cadastramento é gratuito e deve ser realizado por formulário online disponível no link: https://bit.ly/Form_RocknoRio_2023.

Até sete grupos de rock serão selecionados, sendo duas dessas vagas para bandas cover que utilizem o figurino e repertório do grupo ou artista homenageado. As outras cinco vagas são direcionadas para bandas com repertório variado, incluindo músicas autorais e covers de diversas bandas.

Os selecionados serão definidos por uma comissão julgadora através dos critérios de histórico do grupo, performance da atração e números de integrantes que moram em Mogi Guaçu. Também será realizado um sorteio para definir a ordem de apresentação dos grupos no dia do Rock no Rio.

Para maiores informações, consulte o edital no link a seguir, a partir da página 8, https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzYyMTM5.