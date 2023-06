Camacho: obras nos vestiários e do túnel de acesso ao campo serão concluídas neste mês

Junho marcará mais uma etapa das obras para o retorno da casa do Clube Atlético Guaçuano: o Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho. No local, estão em fase final a reforma do túnel de acesso ao campo de futebol, dos vestiários dos jogadores e dos árbitros e das salas antidoping e depósito. O serviço é de responsabilidade da empresa CRM Construtora e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

No túnel de acesso, com extensão de 33 metros lineares, está sendo executada a regularização do piso, impermeabilização e pintura das paredes, cobertura alveolar de policarbonato de saída do túnel para o campo, toda a reestruturação hidráulica e elétrica e a instalação de sistema mecânico para drenagem de águas pluviais.

Já nos vestiários estão sendo colocados novos materiais, como alvenaria, piso, revestimento cerâmico nas paredes, portas e janelas, além de novos armários de aço, divisórias em granilite, nova instalação elétrica, nova iluminação de LED e de emergência. Além disso, foi instalado um reservatório de 15 mil litros para o abastecimento dos vestiários. O investimento é de R$ 467.169,81, sendo provenientes de recursos próprios da Administração Municipal.

Nova fase

O projeto de reestruturação do Camacho está sendo executado em etapas, sendo ainda previstas reformas em vários setores, como nas arquibancadas, campo de futebol, sala de imprensa, portaria e sanitários, além da construção de uma sala de reunião e camarotes. O campo de futebol, por exemplo, receberá um novo gramado, sistema de drenagem, nova iluminação de lâmpadas LED e instalação de um novo alambrado.

Melhorias

Em maio, o prefeito Rodrigo Falsetti entregou a reforma da quadra do Ginásio Poliesportivo Jornalista Ari Marchiori, localizado na Zona Sul. O local recebeu um piso pré-moldado moderno e de alta performance, além de novos equipamentos esportivos. Além da reforma da quadra, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer promoveu outras melhorias no ginásio esportivo, como a revitalização da fachada de entrada, do palco e da arquibancada.

Vale lembrar que, no ano passado, a Prefeitura executou melhorias no Ginásio Municipal José Luiz de Souza Godoy, o Velo, no Complexo esportivo do Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho, e na quadra do ginásio esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno.