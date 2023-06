Prefeito e secretários visitam Centro Esportivo do Jardim São Pedro que será revitalizado

O Centro Esportivo Prefeito Nelson de Paula Bueno, conhecido como AICA, no Jardim São Pedro, será revitalizado. Na manhã desta quarta-feira, dia 14 de junho, o prefeito Rodrigo Falsetti e os secretários de Esporte e Lazer, Paulo César Moreira, de Obras e Mobilidade, Daniel Rossi, e de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Eduardo Manfrin Schmidt, estiveram no local com os representantes da empresa vencedora do processo licitatório, a Winner Construtora.

O Centro Esportivo receberá investimento de cerca de R$ 920 mil para revitalização da área. O local ganhará novas quadras, sendo poliesportiva e de areia, arquibancadas, academia ao ar livre, playground, além de nova iluminação. Os vestiários também serão reformados e serão executados serviços de drenagem na área. A previsão é que a obra seja concluída em quatro meses.

“É um espaço que faz muito tempo que não recebe uma zeladoria necessária. Então, vamos revitalizar todo esse espaço para que a população tenha um local para o esporte e para o lazer com quadras poliesportiva e de areia, academia ao ar livre e playground. Mais um local que estamos recuperando, pois o trabalho nunca para”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

A área do Centro Esportivo está sendo limpa pela Secretaria de Obras e Mobilidade, para que a empresa responsável possa iniciar os serviços de revitalização. Vale lembrar que a piscina que havia no local foi aterrada e o local cederá espaço para a construção das quadras. A obra deve se estender por quatro meses, a partir da emissão da ordem de serviço.

Além das quadras, novos equipamentos também serão instalados, como conjunto de trave completa com rede para futebol de salão, poste com rede de voleibol e tabela completa com suporte e rede para basquete. A revitalização prevê também a reforma dos alambrados e construção de muro, calçamento em concreto e valetas para escoamento de águas pluviais.

“Enquanto a empresa realiza os serviços contratados, nós iremos providenciar a revitalização do campo e a reforma dos vestiários usados pelos jogadores. Vai ficar tudo pronto para uso de toda a população. Teremos mais um Centro Esportivo reformado”, destacou o secretário de Esporte e Lazer.

Além do prefeito e secretários municipais, o Centro Esportivo foi vistoriado pelos representantes da construtora responsável, sendo Paulo José Ramalho, sócio proprietário, Eduardo José Maluf, engenheiro e sócio proprietário, e Caio Maião, coordenador de obras responsável pela reforma.