CREAS começa a atender em novo endereço no Jardim Centenário

O CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) está em novo endereço: Rua Piauí, nº 295, com a Avenida Paulista, no Jardim Centenário, nas proximidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef), João Bueno Júnior. Anteriormente, a equipe do CREAS atendia na Avenida John Kennedy e, agora, já realiza os atendimentos dos assistidos num lugar mais amplo.

A secretária de Assistência Social, Leila Maria Ramos, recebeu na manhã desta quarta-feira, dia 6 de setembro, o prefeito Rodrigo Falsetti, o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, o vereador Natalino Tony Silva e demais funcionários da Pasta. “Nesse novo espaço vamos oferecer um acolhimento diferenciado e mais humanizado, além de um local mais digno para nossos servidores”, comentou.

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é um equipamento público onde são oferecidos serviços com o objetivo de acolher, orientar, e acompanhar famílias e indivíduos em situação de violação de direitos, fortalecendo e reconstruindo os vínculos familiares e comunitários. Alguns exemplos de violações são o abuso sexual, a violência física ou psicológica e o abandono ou afastamento do convívio familiar.

“Desejo boa sorte para vocês neste novo prédio. Ter estrutura de trabalho é importante para que o servidor desempenhe cada vez melhor sua função e que beneficia diretamente a população. Sei da importância do trabalho realizado por vocês e quero dizer que estamos trabalhando muito em todas as áreas para que possamos avançar cada vez mais”, destacou o prefeito.