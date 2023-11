Calor excessivo e consumo acima de 20%; SAMAE adotará medidas para manter abastecimento

Medida adotada pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) busca combater a onda de calor através do abastecimento dos reservatórios de água utilizando caminhões-pipa. Essa ação tem como objetivo evitar que os níveis dos reservatórios atinjam o mínimo, o que exigiria mais tempo para regularizar o fornecimento. Para isso, serão adquiridos 500 caminhões de água dos serviços de água de Mogi Mirim e Itapira, garantindo um total de 7,5 milhões de litros.

Com essa quantidade de água, os principais reservatórios, como Chaparral, Zaniboni, Ypê II, Ypê VIII e Brasília, serão abastecidos. Esses reservatórios, por sua vez, fornecem água para outros de menor porte. Dessa forma, o abastecimento será assegurado em todos os locais, evitando a escassez que foi observada no domingo à tarde (12) e na segunda-feira de manhã (13).

Essa medida está em acordo com a determinação do prefeito Rodrigo Falsetti (PSD). O superintendente interino da autarquia, Rubens Pierina, e o secretário autárquico de serviços e tratamento, Antônio Carlos Bento Júnior, ressaltaram a necessidade dessa ação devido ao fato de a produção de água estar em 100% da capacidade, porém, o consumo não ter diminuído.

Bento destaca que houve um aumento no consumo de 20% a 25%, sem qualquer redução. Por sua vez, Rubens explica que o objetivo do uso dos caminhões-pipa é manter os reservatórios abastecidos durante a manhã.

“Não queremos começar o dia com os níveis dos reservatórios baixos”, ressalta ele. Isso ocorre porque nos horários de pico, o consumo acaba esgotando os reservatórios, o que demanda mais tempo para abastecer toda a rede. Os horários de maior consumo de água são pela manhã, entre sete e nove horas, e no final do dia, das 17 às 19 horas.