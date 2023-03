Jogo entre Ipiranga e Valência marca a abertura oficial do 25º Campeonato Municipal de Futebol

O 25º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão 2023 vai iniciar no domingo, 26 de março, a partir das 9h, tendo como protagonistas do primeiro jogo da temporada a atual equipe vencedora da competição, o Ipiranga, e o time do Valência, campeão da 2ª Divisão de 2022. A partida será no centro esportivo José Américo Caveanha, o Cerep, na Vila Paraíso, que volta a receber as disputas de futebol após manutenção feita pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Antes do confronto, às 8h30, será realizado um ato solene de abertura oficial do campeonato com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e de Mogi Guaçu. Para abrilhantar ainda mais o evento, acontecerá uma apresentação especial da Fanfarra do CAPS 2, coordenada pelo professor Jonas Montana. A competição faz parte do calendário esportivo de Mogi Guaçu e é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

O 25º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão 2023 conta com 12 equipes. Além de Ipiranga e Valência, participam do torneio os times do Anhumas, Ypê Pinheiro, Paulista, Palestra Ypê, Jardim Brasília, Comercial, Munhoz, Itaqui, Caracas e Santa Cruz.

Disputa

A 1ª fase da competição será disputada no sistema de turno único de pontos corridos, com as 12 equipes se enfrentando entre si. Ao final dela, a 1ª e 2ª colocadas garantem vaga direta nas semifinais. Já as que classificarem-se entre o 3º e 6º lugares participarão da 2ª fase do campeonato, em disputa de partida única e eliminatória entre 3ª x 6ª colocada e 4ª x 5ª colocada, com 3ª e a 4ª colocadas jogando com a vantagem do empate. As vencedoras dos confrontos classificam-se para as semifinais.

Na fase semifinal, os duelos também serão em jogo único e se no tempo regulamentar apresentar igualdade no placar, o desempate será por meio de cobranças de pênaltis.

“Independentemente de quais forem as classificações das equipes participantes desta competição, o índice técnico não servirá de referência para o descenso e as duas últimas colocadas na classificação geral serão rebaixadas para o Campeonato Municipal de Futebol da 2ª Divisão em 2024”, explicou o secretário de Esporte e Lazer, Paulo César Moreira.