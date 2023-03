Comitê Municipal de Combate ao Aedes volta a discutir ações de conscientização

Nesta terça-feira, dia 7 de março, representantes de diversos setores se reuniram para uma reunião do Comitê Municipal de Combate ao Aedes com o objetivo de eleger o novo coordenador e discutir ações de conscientização junto à população. O encontro aconteceu no auditório da Faculdades Integradas Maria Imaculada. O Comitê Municipal foi instituído em 2016 para desenvolver ações de prevenção de combate à dengue em parceria com a Prefeitura.

A ideia é eleger o novo coordenador e os novos membros, a fim de que atividades possam, de fato, serem iniciadas. As ações atingem a comunidade em geral, principalmente os estudantes. A professora Nádia Regina Borim Zuim estava na coordenação do Comitê Municipal de Combate ao Aedes desde 2018 e será substituída.

“Nós temos um estatuto e um regimento que fizemos lá em 2016. O coordenador fica no cargo por dois anos e já cumpri minha função, mas continuarei como membro para dar continuidade a esse trabalho que é tão importante, que é o de levar informação para a população com o objetivo de conscientizar a todos sobre a dengue”, comentou ao informar que a participação no Comitê é aberta para toda a população.

Em abril, um novo encontro será realizado, quando o coordenador, o vice, a secretária e suplente serão escolhidos. Os demais participantes serão membros e poderão contribuir com as ações que serão desenvolvidas ao longo do ano. O principal objetivo é chamar a atenção para a doença que ainda causa morte e deixa milhares de pessoas doentes.

Cristiana Monteiro Ferraz, bióloga da VE, destacou que o trabalho de combate à dengue não para e que as ações do Comitê Municipal são importantes para chamar a atenção da população para o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika vírus e Chikungunya.

“Estamos numa época de muita chuva e calor, uma época que o mosquito adora. Não podemos afrouxar nos cuidados preventivos e repetidamente pedimos que a população mantenha os cuidados em suas casas eliminando recipientes que possam acumular água e favorecer a reprodução do mosquito”, ressaltou ao informar que a cidade já confirmou 34 casos de dengue em 2023.