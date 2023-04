Comediante Renato Albani chega ao TUPEC com o show “Assim Caminha a Humanidade”

Renato Albani em seu quarto show solo, relata os anos 1990/ 2000 e utiliza suas referências com programas de TV, desenhos animados, amigos/ histórias da infância e relacionamento familiar entre pais e filhos. A plateia se identifica imediatamente com os textos, que são objetivos e trazem muito riso e diversão.

Indicação: 16 anos | Duração: 60 minutos.

AS REDES SOCIAIS @renatoalbani

Instagram: 1,9M seguidores

Youtube: 1,66 mi de inscritos

Facebook: 1,1 mi seguidores

TikTok: 1.6M seguidores

SOBRE RENATO ALBANI

Capixaba, 37 anos, radicado em São Paulo, Engenheiro Eletricista de formação e sem saber começou a fazer comédia na escola, quando seus professores davam a ele os 5 minutos finais de suas aulas para fazer imitações e contar piadas.

Profissionalizou-se em 2010 quando passou a integrar o grupo Comédia 027, em Vitória – Espírito Santo e esteve em cartaz por mais 3 anos semanalmente no bar Mercearia Botequim, além de se destacar no cenário capixaba como grande revelação do humor do estado. Tem em seu currículo participações no programa Tudo é Possível com Ana Hickman, The Noite com Danilo Gentili, além de ter shows e programas no canal Comedy Central. Se apresentou em eventos de empresas como Banestes Seguros, Jr Archievement, Vale, Redbull, Grupo Sá Cavalcante, Faveni, Lorenge S.A, Vivo, Crea- ES, Civit, PMI-ES, Espírito Santo Convention & Visitors Bureau e Samsung.

Como roteirista fez a oficina de roteiro com José Roberto Torero (2014) em Vitória no festival Vitória Cine Vídeo e o curso de roteiro para estórias ficcionais com Thiago Fogaça (2014) em São Paulo. É co-roteirista da peça “ Na minha tem, na sua tem e na dos outros também” em Vitória em (2013), fez a supervisão de roteiro do Especial de Comédia “Um gordinho e um violão” do humorista Dinho Machado, também fez a supervisão de roteiro da peça “Comédia em preto e branco e a cores” com os humoristas Dinho Machado e Rodrigo Capella e supervisão de roteiro de mestre de cerimônias e show corporativo do ator Marcelo Serrado.

Albani contabiliza turnês internacionais pela Europa e Japão e ficou mais de 3 anos em cartaz com seus shows solos de nomes: O MELHOR TRABALHO DO MUNDO, ALGUÉM ME EXPLICA O MUNDO e o atual ME TORNEI QUEM EU MAIS TEMIA, todos com estreias e temporadas de sucesso no Teatro Frei Caneca em São Paulo, maior palco da comédia nacional na cidade que recebeu nomes como Rafinha Bastos, Danilo Gentili, Diogo Portugal, Marco Luque, Leandro Hassum, Fábio Porchat, Whindersson Nunes, Thiago Ventura entre outros grandes nomes da dramaturgia nacional.

Seu primeiro especial de comédia, EM PAIS tem mais de 3 MILHÕES de visualizações no Youtube e o segundo solo ALGUÉM ME EXPLICA O MUNDO mais de 6,8 MILHÕES, seu quarto show solo ME TORNEI QUEM EU MAIS TEMIA foi gravado em 2022 para Amazon.



Serviço TUPEC Mogi Guaçu:

Renato Albani – Assim Caminha a Humanidade

05/05 – Sexta-Feira às 21h / sessão extra às 19h

Teatro Tupec – Av. dos Trabalhadores, 2555-2591 – Jardim Camargo II, Mogi Guaçu – SP

Valores: De R$45,00 a R$90,00

Ingressos: https://www.megabilheteria.com/evento?id=20230201205514