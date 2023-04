PAT divulga 85 vagas de EMPREGO nesta segunda (24)

85 vagas distribuídas em 54 ocupações

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA (6816021): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar carga e descarga de caminhões no pátio da empresa. Necessária experiência na função comprovada em carteira ou carta de referência. Serviço pesado. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE COZINHA (6817560) : Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Cuidar da organização e limpeza da cozinha. Ser pro ativo, bom relacionamento com equipe e chefia. Desejável experiência na função. Sexo indiferente. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE ENSACADOR, A MÃO (6816538): Trabalhar como ajudante geral no carregamento e ensacamento de farinha de trigo com sacaria de 25 kilos. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH não exigida. AJUDANTE DE MOTORISTA (6818003): Realizar carregamento e descarga de entregas para clientes na região de Mogi Guaçu e cidades próximas. Conferir materiais e notas fiscais no carregamento e descarregamento. Necessário experiência na função. Possuir experiência com transporte de materiais de construção será diferencial. Ter disponibilidade para viagens. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE OBRAS (6818674): Demolir concreto, alvenaria e outras estruturas, preparar canteiros de obras, limpar a área e compactar solos, efetuar manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparar eventuais defeitos mecânicos, realizar escavações, preparar massas e outros materiais, operação de equipamentos de compactação elétricos (martelete, rompedor, betoneira, guindastes elétricos e outros). Necessário experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH não exigida. AJUDANTE DE OBRAS – SERVIÇOS GERAIS (6806514): Entender de ferramentas e medidas. Profissional dará todo suporte necessário para os oficiais sendo eles: eletricista, montadores e instrumentistas. Noções básicas de montagem. Experiência comprovada em carteira. Ensino fundamental completo. AJUDANTE MONTADOR INSTALADOR DE ACESSÓRIOS (6816320): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Ajudante de instalador de toldos e coberturas. Será diferencial já ter trabalhado com colocação de toldos ou coberturas. Que tenha conhecimento com instalações, medidas/nível. Ser pró ativo, caprichoso e boa comunicação. Vaga masculina. ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (6816045): Efetuar a classificação, conciliação, lançamentos de contas contábeis. Dar suporte geral as atividades da área. Auxiliar na apuração dos impostos, conciliar contas e preencher guias de impostos para recolhimento junto a órgãos do governo. Calcular e preencher Darfs e todas as outras atividades que abrange a função. Ensino superior concluído ou cursando em Ciências Contábeis. Vaga indiferente. CNH não exigida. AUXILIAR DE ESTOQUE (6818413): Responsável pelas atividades de estoque, apresentação dos indicadores reportando diretamente ao gestor da área. Técnico em Logística ou Formação inerente a função. Necessária experiência comprovada através de carteira de trabalho ou carta de referência. Vaga masculina. CNH: AB AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE ALARMES (6818283): Auxiliar atividades de instalação e manutenção de alarmes, reportando diretamente ao gestor da área. Desejável formação técnica em Elétrica e conhecimento das NR 11 e 35. Ensino médio incompleto. CNH: AB AUXILIAR DE JARDINAGEM (6801253): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Fazer pode de plantas em vasos e jardins, mantendo a estética, aparar a grama com roçadeira costa, rastelar, varrer, destinar o lixo gerado para área de coleta, mantendo a limpeza da área externa do galpão. Fazer manutenção preventiva dos equipamentos utilizados e outras tarefas inerentes a função sob ordem do supervisor imediato. Escolaridade indiferente. CNH não exigida. Vaga masculina. AUXILIAR DE LOGÍSTICA (6814867): Atuar na emissão de notas fiscais, recebimento e despacho de mercadorias, conferências e pacotes de mercadorias, entre outras atividades pertinentes a função. Necessário conhecimento na função preferencialmente com carta de referência. Vaga feminina. Ensino médio completo e técnico em logística cursando ou concluído. CALDEIREIRO DE MANUTENÇÃO (6815151): Necessário experiência na função. Necessário conhecimento em desenho, trancagem e montagem. Possuir disponibilidade pra início imediato. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CAMAREIRA EM MOTEL (6806316). Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar limpeza dos quartos, repor toalhas, conferir saída de frigobar, arrumar as camas entre outras atividades pertinentes a função. Horário de trabalho noturno das 22h às 06h. Empresa oferece alimentação. Empresa oferece transporte somente para quem reside em Mogi Guaçu. Residir em Mogi Guaçu. Necessário experiência na função. Vaga feminina. Ensino médio incompleto. CARPINTEIRO (6818706): Executar serviços de preparação, fabricação, confecção, montagem e desmontagem de formas e/ou painéis necessários a moldagem de estruturas de concreto, acabamento, andaimes e escoramentos diversos, utilizando ferramentas manuais e elétricas. Auxiliar em demais atividades da obra. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH não exigida. CONTROLADOR DE PRAGAS (6805405): Visitar empresas e residências de acordo com cronograma de trabalho e chamados de urgência. Identificar o foco da infestação. Fazer desinfecção de áreas, instalações, caixas d’água e outros locais conforme determinação técnica. Aplicar produtos químicos especiais para a eliminação (dedetização, desinsetização ou desratização) de pragas e insetos. Demais atividades oriundas a função. Necessária experiência em carteira com comprovação em carteira de trabalho ou Certificado de curso ou treinamento. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CONTROLADOR DE PRAGAS LÍDER (6805499): Necessária experiência comprovada na função e com liderança de equipe. Relatar trabalho executado em formulários próprios, colher assinaturas para atestar a execução do serviço e envio ao superior para ciência e controle. Trabalhar seguindo normas de segurança e higiene do trabalho e ambientais. Elaborar e conferir horário de entrada dos funcionários, orientar, advertir verbalmente ou por escrito, conhecer o básico de internet, pacote office, google docs e drive. Sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: B CORRETOR DE IMÓVEIS (6773967): Necessário possuir bom conhecimento em matemática e cálculos, excell, word, facebook e instagram, dentre outras atividades pertinentes a função. Irá fornecer linhas de créditos para planos Casa Verde e Amarela e Minha Casa Minha Vida. Ensino médio completo. Vaga indiferente. COSTUREIRA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE (6812180): Trabalhar como costureira máquina industrial (reta, interloque, prespontadeira). Vaga feminina. Escolaridade indiferente. Necessário experiência na função. ELETRICISTA (6815183). Necessário experiencia, executar todas as atividades pertinentes a função, será um diferencial possuir curso na área. ELETRICISTA (6806559). Vaga temporária 120 dias. Realizar instalações de alta, média e baixa tensão. Possuir conhecimento em parametrização e manutenção, instalações de painéis de controle, cabeamento em geral de equipamentos. Necessário experiência na função. Possuir NR10 de 40 horas e curso de eletricista. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. ENCANADOR (6818806): Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações, especificar, quantificar e inspecionar materiais, preparar locais para instalações de equipamentos. Realizar pré-montagem e instalação da tubulação, realizar testes operacionais de pressão e fluídos e testes de estanqueidade, proteger instalações e fazer manutenções em equipamentos e acessórios, solda em PEAD. Experiência na função. Vaga masculina. ESTOQUISTA (6819554): Necessária experiência na função. Cuidar da organização do estoque, reposição, preparação e recebimento de mercadorias. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: A ESTOQUISTA (6817576): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Cuidar da organização, limpeza e controle de estoque. Entrada em notas fiscais pelo sistema, baixa em custos diários. Preferencialmente experiência em estoque ou cozinha. Noções básica em computação. Sexo indiferente. Ensino médio completo. FUNILEIRO (6799092): Desenvolver todas as atividades pertinentes a função. Necessário experiência comprovada na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH : B. INSTALADOR DE ALARMES (6818395): Responsável pelas atividades de instalação e manutenção de alarmes, reportando diretamente ao gestor da área. Formação técnica em Elétrica e conhecimento das NR 11 e 35. Vaga masculina. CNH: AB LAVADOR DE VEÍCULOS (6816297): Lavador de caminhão. Ter experiência em lavagem de caminhão. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH não exigida. MECÂNICO DE AUTO (6813936): Responsável pela manutenção mecânica preventiva e corretiva dos carros. Com experiência em manutenção automotiva dos itens a seguir ou parte deles: suspensões, freios, motores, embreagem, arrefecimento, escapamentos, cabeçotes, alinhamento, borracharia, balanceamento, troca de correias e outros. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: B. MECÂNICO DE AUTO EM GERAL (6813290). Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar alinhamento e balanceamento de veículos e mecânica em geral. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. MECÂNICO DE BICICLETAS (6816142): Necessário experiência na função. Conhecimento total de manutenção de bicicletas. Ensino médio completo. Vaga masculina. CNH não exigida. MONTADOR DE MÓVEIS (6801399): Atuará na montagem de móveis e demais atividades pertinentes a função. Necessário possuir veículo próprio. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH A ou B. MOTORISTA CARRETEIRO (6803137): Necessária experiência como motorista carreteiro. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E. MOTORISTA DE CAMINHÃO (6816653): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Dirigir caminhão fora de estrada carregado com rochas maiores, Remoção de terra. Checar abastecimento, óleo e água dos caminhões. Desejável experiência com caminhão fora de estrada, Caterpillar 770 e 769, Truch, Pipa e Carretas. Experiência como motorista de caminhão obrigatória. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. CNH: D ou E. MOTORISTA DE CAMINHÃO (6819695): Necessário experiência na função. Carregar e descarregar. Idade máxima 45 anos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: C,D ou E. MOTORISTA DE CAMINHÃO SEMI PESADO (6806904): Trabalhar na cidade de Estiva Gerbi. Efetuar a verificação das condições do veículo, como nível de óleo, combustível, parte hidráulica, pressão dos pneus, freios, faróis etc. Zelar pela conservação e limpeza do veículo, respeitar as normas de trânsito. Experiência de 6 meses na função em carteira. Ensino fundamental incompleto. CNH: AD. MOTORISTA DE CAMINHÃO PESADO (6806805): Trabalhar na cidade de Estiva Gerbi. Experiência com veículo pesado (Truck, Carreta, Toco). Efetuar a verificação das condições do veículo como nível de óleo, combustível, parte hidráulica, pressão dos pneus, freios etc. Zelar pela conservação e limpeza do veículo, respeitar as normas de trânsito. Experiência de 6 meses em carteira. Ensino fundamental incompleto. CNH: AE. MOTORISTA DE ÔNIBUS (6811258): Realizar o transporte de pessoas, fazer a inspeção das condições do veículo, tais como: elétrica, mecânica, abastecimento. Conhecer e respeitar as leis de trânsito, conhecer rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Necessário experiência na função. Vaga masculina. CNH: D. MOTORISTA DE VAN/MICRO (6812599): Realizar o transporte de pessoas, fazer a inspeção das condições do veículo, tais como: elétrica, mecânica, abastecimento. Ter carteira de habilitação na carteira que atua. Conhecer e respeitar as leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Necessário experiência na função. Vaga masculina. CNH: D. MONTADOR ELETROMECÂNICO (6806340). Vaga temporária 120 dias. Realizar a montagem de leito, calha, eletroduto e subestação. Realizar cabeamento em geral. Entre outras atividades pertinentes a função. Trabalho exige esforço físico. Ensino fundamental completo. Necessário experiência na função. CNH não exigida. Vaga masculina. OPERADOR DE ESTUFA DE HT (6803810): Acompanhar o processo de tratamento de HT em câmera fixa ou móvel. Emitir dados para relatórios de curvas de queima. Inspecionar e preparar a estufa fixa ou móvel para execução do serviço. Inspecionar os equipamentos utilizados. Cuidar da limpeza e higienização da estufa. Atender o cliente. Certificar os materiais tratados (carimbagem). Realizar o check list do veículo antes de sair da empresa. Vaga masculina. Ensino médio completo. Não exige experiência na função. CNH B. OPERADOR DE MÁQUINAS OPERATRIZES (6808228): Vaga para trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Operar torno de CNC e retifica. Experiência comprovada na função. Ensino médio completo. PEDREIRO (6818785): Organizar e preparar o local de trabalho na obra, construir fundações e estruturas de alvenaria. Aplicar revestimentos, contrapisos e impermeabilizações, montar formas e armações de aço. Instruir e organizar os trabalhos dos ajudantes, supervisionado pelo líder da equipe. Experiência na função. Vaga masculina. SOLDADOR (6815840): Irá trabalhar com Solda MIG, MAG, TIG. Necessário conhecimento geral de solda. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH não exigida. TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO (6815765): Desempenhar todas as atividades pertinentes a função, tais como: medição, calibrar equipamentos, sistemas e instrumentos de medição e de controle, realizar manutenção preventiva e/ou corretiva de equipamentos e instrumentos, entre outras atividades pertinentes a função. Será diferencial possuir curso na área. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA (6799345): Necessária experiência na função. Efetuar consertos de inversor de solda e reparos em placas. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. TÉCNICO EM QUÍMICA (6812025): Trabalhar no controle de qualidade. Possuir de 20 a 30 anos de idade. Necessário possuir curso Técnico em Química concluído ou estar cursando último semestre. Vaga feminina. Não exige experiência na função. TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO (6799334): Necessária experiência na função. Efetuar consertos em geladeira e ar-condicionado. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. TRABALHADOR AGROPECUÁRIO EM GERAL (6796732): Atuará nas atividades gerais na pecuária, pasto, cerca, ajudar no manejo de gado e afins. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. Necessária experiência na função. CNH AB VENDEDOR DE SERVIÇOS (6815071): Necessário veículo próprio (Carro ou Moto) e possuir disponibilidade para viagens curtas pela região. Necessário experiência na função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH A ou B. VENDEDOR INTERNO (6801408): Atuará no atendimento direto ao cliente. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (6807200): Necessário experiência na área de vendas na rede varejista. Fundamental já ter trabalhado com metas, ter boa comunicação, vontade de crescimento. Ensino médio completo. Vaga sexo indiferente.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

ASSISTENTE DE VENDAS PCD (6808516): Profissional atuará na assessoria ao comercial pós-venda. Deficiência não pode ser auditiva, visual ou intelectual. Não exige experiência. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – PCD (6813957): Efetuar a entrega e montagem de kits de aparelhos de instalação de telefones e tecnologia da informação. Vaga indiferente. Ensino médio completo. Não exige experiência na função. AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6808429): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Efetuar preparação de produtos acabados para expedição, operação de máquinas. Experiência de 06 meses em setores de produção e conhecimento em normas de segurança do trabalho. Ensino fundamental incompleto.

VAGAS DISPONIVÍES PARA 24/04/2023 (SEGUNDA-FEIRA)

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 20/04/2023 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.