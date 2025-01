MEG: Em 48 edições, maior competição municipal da história do xadrez começa com 88 participantes

As disputas do xadrez começaram nesta segunda-feira, 27 de janeiro, com a participação das 12 equipes inscritas na 48ª Maratona Esportiva Guaçuana (MEG). E, pela primeira vez, a modalidade reúne 88 participantes e, por isso, o torneio, que acontece até a próxima sexta-feira, 31 de janeiro, já é o maior da história de Mogi Guaçu. As partidas do evento sempre se iniciam a partir das 19h, no Shopping Boulevard Rio, no Centro.

Antes do início oficial do primeiro jogo da modalidade, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), que é organizadora da competição, homenageou os grandes enxadristas que defenderam Mogi Guaçu e colocaram o nome da cidade no topo da região de Campinas na década de 1980.

Entre os homenageados estavam o técnico da equipe guaçuana de 1981, Odinovaldo Sebastião Aparecido Bueno, e os enxadristas que compuseram o elenco daquela época, como David Caixeta Bornelli (tabuleiro 1), José Luiz Fantinato (tabuleiro 2), Adolfo Fantinato (tabuleiro 3) e João Francisco dos Santos (tabuleiro 4), além de José Xavier de Oliveira Neto, que também fez parte desse time.

Também foram homenageados o primeiro enxadrista de Mogi Guaçu, Ramés Fialho de Freitas, e Michel Gimenes Borges de Lima, este último foi integrante da equipe guaçuana multicampeã na década de 1990.

“O primeiro dia do xadrez por equipes da 48ª Maratona Esportiva foi emocionante. Até hoje, é o maior campeonato da modalidade da história da cidade e não poderiam faltar os enxadristas que elevaram Mogi Guaçu dentro esporte regional. Eles são conhecidos como as lendas do xadrez guaçuano e, por isso, foram homenageados tendo seus nomes eternizados numa placa, assim como dos 88 enxadristas que participam dessa edição da Maratona”, comentou o técnico de xadrez da SEL, Wendell Assis.