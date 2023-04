5 cuidados com chuveiro elétrico que todo guaçuano deveria ter

Você, Guaçuano, que usa o chuveiro elétrico diariamente sabe que agora no verão, com o tempo mais quente e abafado, necessitamos menos do uso da água quente.

Entretanto, no inverno de Mogi Guaçu é necessário o uso diário de água quente e aí é preciso ter alguns cuidados com o uso do chuveiro para não correr o risco de ter que tomar banho gelado justamente quando está mais frio.

Alguns hábitos devem ser evitados e outros devem ser adquiridos para manter o bom funcionamento e eficiência do equipamento.

Tendo isso em mente, este artigo tem o objetivo de mostrar 5 cuidados essenciais para a manutenção de seu chuveiro elétrico, fique ligado e garanta a sua água quentinha o ano todo.

Vale destacar que todas as dicas desse artigo são em conjunto com o eletricista André Borges que é um dos responsáveis pelo site https://topchuveiros.com/.

1 – Não prolongue demais os banhos

É bom demais ficar embaixo de um chuveiro com água quente, mas tudo tem um preço nessa vida!

Prolongar demais o banho, especialmente quando você utiliza a água muito quente, pode trazer problemas para o equipamento, além de deixar sua conta de energia mais salgada.

Quanto mais tempo ligado com a água quente, mais a resistência e todo o conjunto do equipamento esquenta, sendo que temperaturas muito elevadas podem causar danos à estrutura da resistência ou do chuveiro.

O banho não deve durar mais que 10 minutos, sendo o tempo ideal entre 5 e 8 minutos.

2 – Controle a temperatura com segurança

Nos chuveiros convencionais, com regulagem de temperatura por estágio – inverno x verão ou quente x morna x fria – nunca mude a regulagem com a água ligada, a chance de queimar a resistência é altíssima.

Já nos chuveiros com regulagem eletrônica não existe esse problema, razão pela qual são mais recomendados, pois eles geram mais conforto e mais facilidade de achar a temperatura ideal para o banho.

3 – Conte com ajuda profissional

Só faça você mesmo se souber exatamente o que está fazendo!

Em alguns modelos é muito fácil fazer a troca da resistência (nos chuveiros com regulagem eletrônica costuma ser bem simples), neste caso, é só ler as instruções e fazer a troca.

Entretanto, alguns modelos necessitam de manipulação direta dos fios da rede elétrica e aí, se você não souber o que está fazendo, pode estar se colocando em risco.

Quanto à instalação, não se atreva a fazer a não ser que realmente saiba o que está fazendo, aqui o risco é realmente alto caso você faça alguma bobagem, não se arrisque!

Além do risco, uma instalação mal feita pode causar maior consumo de energia e perda na eficiência do equipamento.

Deve ser feito o aterramento na instalação e, caso isso não seja feito da forma correta, há risco de choque elétrico. Na dúvida, chame um eletricista habilitado.

De modo geral, o vídeo abaixo mostra como você pode trocar um chuveiro elétrico:

4 – Confira a segurança da instalação elétrica da casa

Para a instalação dos equipamentos é necessário que haja uma instalação elétrica com fios e disjuntores adequados.

O chuveiro elétrico é um equipamento de alta potência, há modelos modernos com até 7800 Watts, o que é bastante coisa, acredite.

Tome muito cuidado com casas muito antigas, a fiação velha pode trazer muitos problemas que vão desde mal funcionamento até curtos circuitos e incêndios!

Se a casa for realmente muito antiga pode ser necessária uma nova instalação para suportar os chuveiros mais modernos.

Novamente, na dúvida, consulte um eletricista habilitado.

5 – Não exagere na temperatura

Além de não exagerar no tempo de duração do banho, tente também não exagerar na regulagem da temperatura.

O equipamento foi desenvolvido para proporcionar um banho agradável, com temperatura amena.

Se você gosta de tomar banho com água “pelando”, saiba que isso também não é recomendado, podendo causar até mesmo prejuízos para a sua saúde: como ressecamento da pele, dermatites e até mesmo queda de pressão e dores de cabeça.

O Neurocirurgião Julio Pereira fala até dos benefícios e riscos do banho quente, vale a pena conferir no vídeo abaixo:

O ideal é que você regule para uma temperatura agradável, usando a regulagem na temperatura mais quente somente nos dias mais frios do inverno.

Pronto, agora que você já sabe todos os cuidados que deve ter na instalação e manutenção de seu chuveiro elétrico é só pôr tudo em prática e aproveitar seu banho quente.