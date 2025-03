Com 17 gols marcados, rodada de abertura da 1ª Divisão do Amador é concluída no final de semana

A rodada de abertura do 27º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão 2025 – Troféu Wagner Lazarini Ribeiro – Wagão, foi concluída com 17 gols anotados entre os cinco jogos disputados nos Centros Esportivos de Mogi Guaçu. A rodada, que foi realizada no domingo, 16 de março, teve ainda duas goeladas, sendo elas do C.A. Itaqui por 4 a 0 sobre o Paulista F.C. e do A. A. Anhumas de 5 a 2 no Lanister F.C.

Já os demais resultados foram os seguintes: Comercial F.C 2 x 0 valência/Mercenários F.C.; E.C Santa Cruz 2 x 1 Ipiranga F.C; e Vila Miranda F.C 2 x 0 E.C Ypê Pinheiro. Vale lembrar que no primeiro duelo desta temporada, o LA 12 F.C. venceu por 3 a 2 o Brasília F.C./Brais.

Competição

Em 2025, o campeonato contará com a participação de 12 times e terá três meses de duração. A final está marcada para o dia 29 de junho. O time do Brasília F. C./Brais é o atual campeão de Mogi Guaçu.

Na primeira fase, todas as equipes se enfrentarão entre si e jogarão em turno único. Desta etapa, avançam para as quartas de final os oito melhores times na classificação geral, que duelarão em jogo único dentro dos seguintes confrontos: 1º x 8º; 2º x 7º; 3º x 6º; e 4º x 5º colocados. Os dois últimos na classificação final serão rebaixados para a 2ª Divisão de Futebol de Mogi Guaçu em 2026.

2ª rodada

Domingo, 23 de março, às 10h

Brasília F.C/Brasi e A.A. Anhumas – Campano, no Jardim Bela Vista

Ipiranga F.C. e Valencia/Mercenários F.C. – Cerep, na Vila Paraíso

E.C. Santa Cruz e Comercial F.C. – Aica, no Jardim São Pedro

C.A. Itaqui e Vila Miranda F.C – Pelezão, no Jardim Ypê II

Lanister F.C e LA 12 F.C. – Furno, no Parque Cidade Nova

Paulista F.C. e E.C Ypê Pinheiro – Beira Rio, na Vila Paraíso