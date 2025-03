Ladrão invade igreja para furtar cadeira de rodas e acaba preso pela PM

Na madrugada de domingo (16), por volta das 03h, policiais militares em serviço foram informados sobre um furto em andamento em uma igreja do Bairro Canaã.

Chegando ao local foram observados danos no portão e na porta de vidro. No interior da igreja estava A.M., 20 anos, saindo com uma cadeira de rodas, o qual, ao ver a equipe, correu para dentro do imóvel.

Foi dada a ordem de parada, mas foi desobedecida, momento que o criminoso partiu para cima da equipe e precisou ser contido.

Compareceu no local o senhor A., representante da igreja.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Militar, onde o infrator da lei permaneceu preso.