Cidade ultrapassa 500 casos confirmados de dengue neste ano

A dengue continua avançando pelos bairros de Mogi Guaçu. Neste ano, já foram registrados 515 casos da doença causada pelo mosquito Aedes aegypti, também transmissor da chikungunya e zika vírus. Em apenas uma semana, a Secretaria Municipal da Saúde confirmou 74 novos casos, ou seja, um aumento de 16,78% entre os dias 11 e 18 de maio.

A Vigilância Epidemiológica (VE) orienta o paciente com sintomas a procurar atendimento médico. Entre os sintomas estão: febre, dor de cabeça, vômito e dores no corpo. “Ela deve procurar, o quanto antes, um médico ou um posto de saúde mais perto de casa e informar sobre esses sintomas”, disse a bióloga da VE, Cristiana Monteiro Ferraz.

O maior índice da doença causada pelo mosquito Aedes aegypti concentra-se no bairro das Chácaras Alvorada com 82 casos. Na sequência, encontram-se o Jardim Ypê Pinheiro com 47 casos e o Jardim Guaçuano com 30 casos, totalizando 77 casos na região da Zona Norte, e depois, o Jardim Canaã com 53 casos, localizado na Zona Leste de Mogi Guaçu.

Cristiana comentou que as ações de combate à doença continuam, como panfletagem e visitas de casa em casa para eliminar possíveis criadouros do mosquito. “A dengue se inicia em um pequeno lugar que junta água. Se o cidadão em sua casa não tiver nada que possa parar água, não precisaremos de inseticida nem de hospital e ninguém vai ficar doente. Verifique sua casa e elimine os criadouros”, alertou.

Combate ao Aedes aegypti

Verificar se a caixa d’água está bem tampada

Deixar as lixeiras bem fechadas

Colocar areia nos pratos de plantas

Recolher e acondicionar o lixo do quintal

Limpar as calhas

Cobrir piscinas

Tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários

Limpar a bandeja externa da geladeira

Limpar e guardar as vasilhas dos bichos de estimação

Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado

Cobrir bem a cisterna

Cobrir bem todos os reservatórios de água

Prevenção das doenças e cuidados com a família

Utilize repelente

Cubra a maior parte do corpo com roupas claras quando possível

Coloque telas em janelas e portas

O mosquito possui hábitos diurnos, sobretudo, ao amanhecer e ao entardecer