Conscientização no trânsito: ação da Campanha Maio Amarelo é realizada em Mogi Guaçu

Uma ação da Campanha Maio Amarelo, que está em sua 10ª edição no Brasil, foi realizada na parte da manhã desta quinta-feira, dia 18 de maio, em Mogi Guaçu. Uma simulação de acidente, organizada pelo Departamento de Trânsito, aconteceu na Avenida dos Trabalhadores, no trecho entre a rotatória da Rua Paula Bueno e a Ponte de Ferro, no sentido centro-bairro.

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Neste ano, a campanha recebeu o nome: No trânsito, escolha a vida. Durante a campanha, motoristas e pedestres são alvo de campanhas que visam a conscientização no trânsito. Em Mogi Guaçu, além do simulado, uma blitz educativa atingiu os motoristas que passaram pela Avenida dos Trabalhadores.

Para a simulação, foi organizado um cenário de acidente de trânsito com o posicionamento de uma motocicleta e um boneco estendidos no local, juntamente com uma blitz de conscientização sobre o assunto. A ação contou com a presença da Guarda Civil Municipal (GCM), carro do Corpo de Bombeiros, SAMU, Renovias, além de estudantes do curso de técnico de enfermagem do Colégio São Francisco e agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança.

O secretário adjunto de Segurança, Ednaldo de Oliveira, reforçou a importância da realização da campanha educativa. “Unificando as forças dos órgãos de competência da cidade buscamos apresentar leis de trânsito e impactar a população com o cenário de simulação e promover a entrega de panfletos com medidas de segurança”, comentou sobre a ação.

“O intuito é conscientizar a população mostrando os perigos presentes no trânsito e apresentar os serviços prestados pelo SAMU”, explicou a coordenadora geral do SAMU da Baixa Mogiana, Carolina Sabino.