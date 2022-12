A Prática de Trade Esportivo é Crime?

Conforme o tempo passa, mais e mais pessoas vão conhecendo a Bolsa Esportiva e se interessam por ela e a profissão de trader esportivo. Com isso, sempre surge a dúvida: O trade esportivo é ilegal? Pois bem, não se preocupe mais pois aqui estamos para responder sua pergunta.

O que é o Trader Esportivo?

O profissional Trader Esportivo é aquele que atua na Bolsa Esportiva. Essa, por sua vez, se assemelha muito à Bolsa de Valores quando se tem em mente que as operações seguem o mesmo princípio.

Na bolsa esportiva, o trader atua comprando e vendendo probabilidades, enquanto os jogos acontecem. Isso pode ser feito com qualquer esporte, seja basquete, futebol, vôlei, etc. Você escolhe onde aposta.

Como funciona a Bolsa Esportiva?

Os ativos onde os traders esportivos investem são, na bolsa esportiva, os eventos esportivos. Aqui, ao contrário de outras formas de aposta, temos a vantagem de acompanhar em tempo real o jogo e entender as estatísticas e probabilidades que ele apresenta.

Vale ressaltar que o trader esportivo não simplesmente conta com a sorte e o achismo, antes de qualquer coisa ele analisa as possíveis estatísticas do jogo, quais as probabilidades e todo tipo de informação útil para ter uma base forte de seus palpites.

Um trader esportivo não deve apenas ter o conhecimento necessário para durante o jogo, mas deve saber como agir e o que procurar antes e depois. Além de dever saber administrar seu banco financeiro.

Trade Esportivo é crime?

A lei brasileira que trata de apostas diz que é crime apenas as apostas feitas em lugares públicos, como bingos e cassinos. A lei é de 1941 e, na época, não existia internet, dessa forma não se dizia nada sobre apostas online ou sequer sobre o trade esportivo.

Como não se pode fazer analogias no direito, a conclusão disso é que o Trade Esportivo não é crime, assim como as Casas de Aposta e qualquer prática desse tipo, quando feita online, não é crime.

Dicas para Traders Esportivos

1. Faça uma Análise do Pré-Jogo

É importante, antes de você começar a apostar ou até mesmo antes do jogo se iniciar, que você faça uma análise das equipes que se enfrentarão, os jogadores, pontos fracos e fortes e qualquer tipo de informação útil para guiar seus palpites durante o jogo.

2. Entenda o Jogo

Entender o que está acontecendo no jogo, enquanto ele acontece, é crucial. Não basta, para um trader esportivo, apenas assistir ou acompanhar o jogo, você deve entender e analisar todos os detalhes, decisões do técnico, o desempenho dos jogadores, etc.

Tendo o conhecimento sobre esses pontos cruciais você consegue tomar uma decisão a respeito da bolsa esportiva, se deve apostar em determinado momento, se não deve apostar no dia, se deve apostar a favor ou contra de uma probabilidade, etc.

3. Tenha Controle Emocional

Independente do tipo de aposta que você faz, é de extrema importância manter a calma. Perder o controle a agir sem pensar nunca dá certo para ninguém, quando se está mexendo com dinheiro então, pode piorar muito.

4. Controle seu Dinheiro

Perder faz parte do jogo, entretanto, o importante aqui é saber administrar seu dinheiro de modo que suas perdas não te prejudiquem financeiramente. Jamais aposte todo seu dinheiro de uma só vez, isso pode dar muito errado e o único a ser prejudicado é você mesmo.

5. Escolha a Bolsa Esportiva ideal

Existem diversas bolsas esportivas por aí, cada uma com suas vantagens e diferenciais. Pesquise e veja qual se adapta melhor às suas características de jogo. A melhor bolsa esportiva, mais versátil e mais famosa é a Betfair, que justamente por ser grande é confiável e funcional.