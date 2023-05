Secretaria de Obras e Mobilidade promove manutenção das estradas rurais de Mogi Guaçu

A Prefeitura de Mogi Guaçu executa rotineiramente serviços de manutenção das estradas rurais do município. O trabalho é feito por equipes da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) e faz parte do cronograma de manutenção da Pasta com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e o tráfego dos moradores.

Nesta semana, uma equipe da SOM faz a manutenção no trecho da estrada de terra entre a Avenida José Rodrigues Neto, a Avenida das Torres, até o Jardim Araucária, no Bairro Cercadinho. Neste local, o serviço inclui a passagem de máquina para o nivelamento da via e de cascalhamento da estrada. O cascalho para o trabalho nessa área foi doado pela iniciativa privada após intermediação do vereador Pezão.

Já outra equipe da Pasta faz o serviço de nivelamento de estradas na MGG 439 e MGG 010, vias de acesso entre os bairros da Roseira e Nova Olinda. E a terceira equipe realiza os serviços na estrada MGG 141 na região do Anhumas e, depois, seguirá para executar a manutenção na estrada MGG 145, no bairro do Cercado Grande.

“Mogi Guaçu possui uma grande e vasta área rural que precisa de manutenção regularmente. Por isso, sempre procuramos realizar este serviço com frequência para ajudar os moradores dos bairros rurais e os motoristas que passam por estas estradas”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.