Evento promovido pelo Vereador Jéferson Luís traz brinquedos gigantes para a criançada da região do Santa Terezinha

No próximo domingo, dia 16, tem diversão garantida para toda a família no Centro Esportivo Valdemar Ferrari, no Santa Terezinha II. Um dia especial de lazer, entretenimento e muita alegria.

De autoria e responsabilidade do Vereador Jéferson Luís, o evento denominado “Tá na cabeça, Tá no coração” contará com vários brinquedos infláveis gigantes e promete alegrar centenas de criança da região do Jardim Santa Terezinha II e bairros vizinhos.