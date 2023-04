Criminoso é preso pela GCM tentando matar a ex-mulher

GCMs de Mogi Guaçu prenderam nesta quarta-feira (5) um homem no Jardim Santa Cecília, por tentativa de homicídio.

GCMs estavam em patrulhamento preventivo pelo Jardim Santa Terezinha II, quando ao passar pela Avenida Vereador Augusto Caveanha, foi informada por populares que um veículo Voyage preto passou em alta velocidade, ameaçando a segurança de pedestres e que havia colidido com um caminhão, empreendendo fuga em seguida.

De posse das informações passadas, o carro foi localizado na rua 4 do Jardim Santa Cecília e que o condutor estaria ameaçando a ex-mulher de morte e que iria pegar a faca para cometer tal ato.

O crápula foi flagrado saindo da residência. Ele precisou ser imobilizado. Dentro do carro havia duas facas e um cigarro de maconha. Foi dada a voz de prisão ao homem e conduzido ao PPA/UPA para elaboração de laudo médico.

O indiciado foi levado para a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) para que a autoridade policial de plantão tomasse as devidas providências.

A operação contou com trabalho dos guardas Luís e Souza, com apoio do comandante Romualdo e Rabelo, Thiago, Couto e Ralf, Calisto e Acácio.