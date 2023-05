Franco Montoro realiza concurso público para contratação de professores acadêmicos

A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM) iniciou as inscrições do Concurso Público 04/2023 para a formação de cadastro reserva de professores interessados em compor o quadro acadêmico da instituição. Ao todo, serão 37 cargos para as áreas de Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Comunicação Social, Direito, Engenharia Eletrônica e Engenharia da Computação, Estatística, Física, Libras, Medicina e Química. O edital completo com as vagas disponíveis encontra-se no Diário Oficial do Município por meio do link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzYyMTM5, páginas 16 a 37.

O concurso, promovido pela Franco Montoro, é organizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas (Ipefae), empresa contratada especificamente para ajudar a instituição nesse processo seletivo. “Todas as elaborações da prova escrita e de escolha dos integrantes das bancas examinadoras da prova didática serão feitas exclusivamente pelo Ipefae”, explicou o diretor administrativo da Franco Montoro, Paulo Roberto Alves Pereira.

As inscrições devem ser efetuadas até às 23h59 do dia 8 de junho e somente pela internet no link www.ipefae.org.br. Para inscrever-se o candidato deverá acessar a aba ‘Concurso Público 04/2023 da Faculdade Prof. Franco Montoro’ e preencher o ‘Formulário de Inscrição’. Ao finalizar, o candidato deverá clicar em ‘Imprimir Boleto’ e, na sequência, clicar em ‘Pagar com Boleto’, imprimindo ou utilizando as informações do boleto que será exibido.

Provas

A realização da prova escrita está prevista para dia 2 de julho, às 9h, e será simultânea para todos os candidatos, com a duração de três horas. A classificação provisória da prova escrita será divulgada no site do Ipefae no dia 17 de julho.

Já prova didática está marcada para acontecer em 6 de agosto, com início previsto a partir das 8h. A relação de candidatos convocados para a prova didática, com respectivos horário e local de realização, será divulgada no site Ipefae na data de 3 de agosto.

Regras

O concurso público tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data de sua homologação, se for de interesse da direção da Franco Montoro. É importante destacar que a divulgação oficial das informações referentes ao Concurso Público 04/2023 será feita por meio dos sites: www.francomontoro.com.br; www.ipefae.org.br; e no Diário Oficial do Município de Mogi Guaçu pelo https://www.mogiguacu.sp.gov.br/diario.html.