Tarifa de água em Mogi Guaçu é a mais baixa da região, mas valor impede novos investimentos

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) de Mogi Mirim vai aplicar um reajuste nas tarifas a partir do mês de junho deste ano. A conta de água vai subir 9,36%. Além disso, a a Tarifa Complementar de Tratamento de Esgoto (TCTE), cobrada sobre os valores da Tarifa de Esgoto, passará dos atuais 20% para 25%.

Na prática, o reajuste será de quase 12% para o consumidor.

Hoje, a faixa mínima de consumo da categoria residencial cobra uma tarifa de R$ 38,68. Após o reajuste, a tarifa mínima será de R$ 43,27.

Em Itapira a tarifa mínima para o consumo mensal de 10 mil litros é de R$ 35,74.

Mogi Guaçu

Já em Mogi Guaçu, o usuário paga valores bem inferiores nas mesma tarifas, apesar dos gastos com o tratamento de água serem os mesmo.

Desde novembro de 2022, os valores praticados pelo SAMAE são os seguintes:

– Categoria Residencial (Consumo até 10 m³)

Tarifa Total Mínima = (Tarifa de Água = R$ 15,89) + (Tarifa de Esgoto = R$ 15,89)

Tarifa Total Mínima = R$ 15,89 + R$ 15,89

Tarifa Total Mínima = R$ 31,78

– Categoria Residencial (Consumo de 25 m³)

Tarifa Total = (Tarifa de Água = R$ 68,94) + (Tarifa de Esgoto = R$ 68,94)

Tarifa Total = R$ 68,94 + R$ 68,94

Tarifa Total = R$ 137,8

Apesar de o valor da tarifa de água em Mogi Guaçu ser a mais baixa da região, muitos consumidores ainda entendem ser um valor alto, no entanto, a necessidade de mais investimentos tanto na captação de água da Represa da AES Tietê para o tratamento que abastece a cidade, quanto o investimento que atende a captação de esgoto e o devido tratamento requer valores superiores.

O SAMAE nos últimos anos tem requerido empréstimos e financiamentos com valores superiores a R$ 30 milhões para modernizar e ampliar a capacidade do tratamento de esgoto na cidade, obras estas realizadas na Estação de Tratamento da Avenida Brasil, da região dos Ypês e a do Distrito de Martinho Prado.

Há ainda a necessidade de ampliar a capitação de água da represa para a Estação de Tratamento de água que fica no Jardim Bela Vista, para isto, com o valor da tarifa praticada pelo SAMAE, a necessidade de fazer novos financiamentos vai ser necessária, se não, poderá faltar água em um futuro próximo.