Prefeitura promove revitalização da Praça Manoela Nogueira Castiglioni

A Praça Manoela Nogueira Castiglioni, que fica no entorno da sede da Secretaria Municipal de Educação, está sendo revitalizada. Os serviços serão finalizados nos próximos dias, mas a praça já ganhou novo visual. O local, localizado entre a Avenida Bandeirantes, Rua Emília Zanetti de Almeida e Rua João de Souza Godói, é conhecido por conta da feira livre de domingo, realizada no Parque Cidade Nova.

O secretário municipal de Educação, Paulo Paliari, contou que a revitalização da praça no entorno da Secretaria atende pedido do prefeito Rodrigo Falsetti, que tem investido na zeladoria dos espaços públicos. O projeto prevê também melhorias na iluminação do espaço, para garantir mais segurança durante à noite e proporcionar um ambiente mais agradável a toda população.

“Em termos de iluminação já instalamos seis refletores na frente da entrada da praça e outros cinco na parte de traz, onde fica situado o estacionamento da Secretaria de Educação. E na próxima semana iremos melhor ainda mais o serviço com a colocação de nove postes de iluminação com LED. Além disso, já fizemos nova jardinagem e ela ficou linda”, adiantou.

O trabalho de revitalização da Praça Manoela Nogueira Castiglioni começou há cerca de 15 dias e, entre os serviços, estão a nova jardinagem da área e a pintura de seis bancos. “Revitalizamos o canteiro, no qual colocamos pedrinhas de cascalho e plantas ornamentais como, por exemplo, jiboia de forração, cactos, agaves, maranta, orelha de elefante e moreia, além de grama no caminho em que não bate sol”, comentou.

Outro serviço executado foi a instalação de novo asfalto na parte de traz da praça em trechos da Rua Emília Zanetti de Almeida e Rua João de Souza Godói, onde fica localizado a entrada do estacionamento da Pasta, a partir da Rua Leonelo Donegá. “Essa área é utilizada pelos feirantes aos domingos e, claro, pela população em geral. Eles terão uma praça mais bonita a partir de agora”, ressaltou Paulo.

A revitalização da Praça Manoela Nogueira Castiglioni está sendo realizada com recursos próprios da Secretaria Municipal de Educação. O trabalho de paisagismo contou com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, assim como com o apoio dos comerciantes localizados no entorno da praça.

“Este serviço de revitalização atende a um pedido do prefeito Rodrigo Falsetti que tem priorizado muito em sua gestão a zeladoria dos espaços públicos da cidade com um olhar carinhoso para a manutenção e revitalização das praças de Mogi Guaçu”, concluiu Paulo Paliari.