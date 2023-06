Arraial Guaçu repete sucesso da estreia e leva milhares de pessoas à Avenida dos Trabalhadores

A segunda edição do Arraial Guaçu, promovida pela Prefeitura entre os dias 9 e 11 de junho, levou mais de 16 mil pessoas à Avenida dos Trabalhadores ao longo dos três dias de evento, repetindo o sucesso da estreia, em 2022. Esse ano, grupos de renome nacional como Chimarruts e Bicho de Pé, além de bandas populares na região, como Trio Arena e Pegada Universitária, embalaram a maior festa junina da Baixa Mogiana.

A presença de grande público, as atrações musicais e uma praça de alimentação repleta de comidas típicas e saborosas se somaram, uma vez mais, a bom padrão de segurança, com nenhuma ocorrência registrada na sexta, sábado e domingo dentro do espaço do Arraial.

“Muito bonito ver crianças, jovens, adultos e idosos juntos, se divertindo por três dias e sem nenhum incidente. Criamos esse evento no ano passado para celebrar a festa junina, tão tradicional em nossa região, com boa música, alternativas boas e acessíveis de alimentação e ambiente adequado para toda a família”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti, que esteve por lá, a exemplo do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e de vereadores. “O Arraial já faz parte do calendário da cidade e está no coração das pessoas. Ações como esta proporcionam lazer e acesso à cultura. Movimentam a economia. Projetam nossa cidade”.

E o público que compareceu ao local durante os três dias do Arraial do Guaçu também aprovou o evento. Participando pela primeira vez da festa, o casal de empresários, Michael Douglas da Silva Soares e Graziela Fogaça Angelo, esteve presente na sexta-feira, 9 de junho, e compactua da mesma opinião.

“Tudo perfeito em termos de estrutura e organização Estamos impressionados com o telão e com a segurança em todo o recinto. A festa está de acordo com o tamanho de Mogi Guaçu. Todos estão de parabéns”, comentou ela.

Para a administradora Flavia Elaine Diaz, o evento desse ano superou o de 2022. “Em festas grandes como essa, uma boa estrutura faz toda a diferença, principalmente, na questão de banheiros. Gostei muito da parte destinada para as pessoas com deficiência e também de uma intérprete de libras no palco. O nosso prefeito Rodrigo Falsetti está fazendo jus ao cargo que ocupa”, disse.

Realizada em área com cerca de 3.000m², o Arraial Guaçu teve entrada gratuita, controle de acesso feito pela Guarda Civil Municipal, dezenas de operações de alimentos e bebidas, barracas vinculadas a entidades assistenciais do município e mais de dez atrações artísticas e culturais em sua programação.