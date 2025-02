Prefeitura vai manter Unidades de Saúde em funcionamento durante a segunda e terça-feira de Carnaval

Em decorrência do atendimento aos pacientes com suspeita de dengue ou aos que já têm a confirmação da doença, a Secretaria Municipal de Saúde vai promover um rodízio entre as 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) na segunda-feira, 3 de março, e na terça-feira de Carnaval, 4 de março. O funcionamento das unidades será das 7h às 17h e na Quarta-Feira de Cinzas, 5 de março, o funcionamento volta a ser realizado normalmente, a partir das 13h.

Na segunda-feira de Carnaval, estarão abertas 12 unidades: USF Parque dos Eucaliptos, UBS Guaçu Mirim, USF Hermínio Bueno, UBS Centro Oeste, UBS Zaniboni I, USF Suécia; USF Chaparral, USF Santa Cecília, UBS Ypê Pinheiro, USF Alto dos Ypês, UBS Martinho Prado Júnior e USF Chácaras Alvorada.

Já na terça-feira de Carnaval, 4 de março, funcionarão outras 11 unidades: USF Rosa Cruz, UBS Zona Sul, UBS Centro de Saúde, UBS Zona Norte, USF Zaniboni II, USF Fantinato I e II, USF Santa Terezinha, UBS Ypê II, USF Guaçuano, UBS Martinho Prado Júnior, e USF Chácaras Alvorada.

Postos Sentinelas

Já no sábado e no domingo de Carnaval, nos dias 1º e 2 de março, a população vai poder contar com os dois postos sentinelas, com horário das 7h às 19h, para atendimento exclusivo de pacientes com sintomas de dengue, sendo a UBS do Guaçu Mirim, na Zona Sul, e a UBS do Zaniboni I, na Zona Leste. As unidades sentinelas já atuam no município de segunda a segunda, tendo como principal objetivo desafogar os pronto atendimentos.

Além disso, urgências e emergências serão atendidas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II, na UPA Santa Marta, no Jardim Santa Marta, e no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, na Zona Sul. Nestes dois dias, com exceção dos postos sentinelas, não haverá atendimento nas demais Unidades de Saúde.

Farmácias

Como costumeiramente ocorre em feriados e pontos facultativos, não haverá atendimento na Farmácia de Alto Custo e na Farmácia de Controlados, pois os pacientes assistidos pelas duas unidades já estão sendo atendidos nessa semana que antecede o feriado.

Atendimentos nas Unidades de Saúde no Carnaval

Segunda-feira, 3 de março

USF Parque dos Eucaliptos

Endereço: Avenida Ozório Teixeira Filho, 240 – Parque dos Eucaliptos

Telefone: 3818.2794 / 99749.3767

UBS Guaçu Mirim – Neusa Thomann Caveanha

Endereço: Rua Alcides Toledo, 195 – Jardim Guaçu Mirim

Telefone: 3818.3690

USF Hermínio Bueno

Endereço: Avenida Honório Orlando Martini, 45 – Hermínio Bueno

Telefone: 3818.3689

UBS Centro Oeste – Dr. Osvaldo Rangel Cardoso

Endereço: Rua Vereador Acácio de Oliveira, 341 – Jardim Nossa Senhora das Graças (BNH)

Telefone: 3818.3699 / 99836.817

UBS Zaniboni I – Dra. Arlinda Bueno

Endereço: Rua Cineu Ravagnane, 322-404, Jardim Zaniboni I

Telefone: 3831.4929

USF Suécia

Endereço: Avenida Emília Marchi Martini, 3265 – Jardim Suécia

Telefone: 3818.3686

USF Chaparral

Endereço: Avenida Custódio Silva Neto, 900 – Jardim Chaparral

Telefone: 3818.2602

USF Santa Cecília

Endereço: Rua Almir Nelson Falsetti, 460 – Jardim Canaã II

Telefone: 3851.7745

UBS Ypê Pinheiro – Dr. Eliel Falsetti

Endereço: Avenida dos Flamboyant, s/n, Jardim Ypê Pinheiro

Telefone: 3861-2201

USF Alto dos Ypês – Anunciata Ribeiro dos Santos (Dona Chata)

Endereço: Rua Jatir Domingues, 825 – Alto dos Ypês

Telefone: 3818.7513

UBS Martinho Prado Jr. – Dr. José Aristodemo Pinotti

Endereço: Rua Benedito de Lima, 640 – Distrito de Martinho Prado Júnior

Telefone: 3841.1105 / 3841.1133

USF Chácaras Alvorada – Maria Nazaré Silva

Endereço: Rua Lázaro Pereira, s/n – Chácaras Alvorada

Telefone: 3851.7748

Terça-feira, 4 de março

USF Rosa Cruz

Endereço: Rua Waldomiro Caveanha, 390 – Jardim Rosa Cruz

Telefone: 3891.6511

UBS Zona Sul – Dr. Waldomiro Girard Jacob

Endereço: Rua Sebastião Bueno, 415 – Jardim Itamaraty

Telefone: 3818.3691 / 99698.7693

UBS Centro de Saúde – Dr. José Seixas Pereira

Endereço: Rua Izalino Lealdini, s/n – Centro

Telefone: 3811.8250

UBS Zona Norte – Prefeito Orlando Chiarelli

Endereço: Rua José Ferreira de Campos, 4 – Jardim Novo I

Telefone: 3818.3696

USF Zaniboni II

Endereço: Rua Honória do Carmo Silva, 45 – Jardim Boa Vista

Telefone: 3818.2983

USF Fantinato I e II – Maria de Lourdes Travaglia Lanzi

Endereço: Rua Aristides Pappa, 400 – Jardim Fantinato

Telefone: 3818.3695

USF Santa Terezinha – Dr. José Lanzi

Endereço: Rua Benedito Maia de Figueiredo, 520 – Jardim São Pedro

Telefone: 3818.3686

UBS Ypê II – Basílio Fantinato

Endereço: Rua Jandaia do Sul, 215 – Jardim Ypê II

Telefone: 3818.3693

USF Guaçuano

Endereço: Rua Antônio Alves de Azevedo, 25 – Jardim Guaçuano

Telefone: 3818-4205

UBS Martinho Prado Jr. – Dr. José Aristodemo Pinotti

Endereço: Rua Benedito de Lima, 640 – Martinho Prado

Telefone: 3841.1105 / 3841.1133

USF Chácaras Alvorada – Maria Nazaré Silva

Endereço: Rua Lázaro Pereira, s/n – Chácaras Alvorada

Telefone: 3851.7748

Quarta-feira, 5 de março

Todas as Unidades Básicas de Saúde voltam com o atendimento normal às 13h.

Postos sentinelas

UBS Guaçu Mirim

Rua Alcides Toledo, 195, Jardim Guaçu Mirim III

Telefone: (19) 99615.1081 (WhatsApp) – somente para mensagens

UBS Zaniboni I

Rua Cineu Ravagnane, 322-404, Jardim Zaniboni I

Telefone: (19) 3831.4929