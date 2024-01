Caso de violência doméstica resulta em prisão no Jardim Bela Vista

Na tarde desta quinta-feira (04), uma ocorrência de violência doméstica foi registrada no bairro Jardim Bela Vista, em Mogi Guaçu, na Rua Célio Manoel Vieira. Após ser acionada pelo Copom, uma equipe policial foi enviada ao local para atender a solicitação.

A equipe, composta pelos policiais militares CB PM Zaneti, CB PM Charles e com o apoio do CGP (Comando de Grupo Patrulha), formado pelo Subtenente PM Dias e SD PM Correa, encontrou a vítima, identificada como L.A.G., que relatou ter sido vítima de agressões físicas após uma discussão com seu namorado, identificado como A.A.N.

Segundo o relato da vítima, durante a discussão, o agressor proferiu ameaças verbais e a agrediu fisicamente, desferindo um tapa em seu rosto e mordendo suas costas. Além disso, ele a empurrou, fazendo com que ela caísse ao chão e batesse a cabeça no piso, causando um ferimento.

Diante da gravidade dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao agressor, indiciando-o pelo crime de violência doméstica. O indiciado teve seus direitos constitucionais preservados e não foi necessário o uso de algemas durante sua condução à Delegacia da Mulher.

Na delegacia, a delegada responsável, Dra. Gisele Barbosa Castelo, foi informada sobre os fatos e elaborou o flagrante, mantendo o indiciado sob custódia e à disposição da justiça.

A violência doméstica é um crime grave que afeta inúmeras pessoas em todo o país. É importante que as vítimas denunciem esses casos, buscando ajuda e amparo das autoridades competentes. A ação rápida da equipe policial nesse caso ilustra a seriedade com que essas situações são tratadas e a importância de combater essa forma de violência.

A vítima será devidamente acompanhada pelos órgãos competentes para garantir sua segurança e bem-estar. A identidade dos envolvidos foi preservada para resguardar a privacidade das partes.

Acompanharemos o desdobramento desse caso e forneceremos mais informações conforme disponíveis.