Areninha Esportiva João Carlos Bancheri é entregue no Distrito de Martinho Prado Júnior

Uma solenidade realizada no sábado, dia 20 de maio, marcou a inauguração da Areninha Esportiva João Carlos Bancheri. O equipamento esportivo, instalado na Praça Gonçalo Fernandes de Lima numa parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo, conta com iluminação de Led, campo de futebol society com arquibancada e quadra de basquete 3×3.

A Areninha foi conquistada por meio do programa 100% Esporte Para Todos da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado de São Paulo com apoio do vereador Pezão e da deputada federal Renata Abreu. O prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel participaram do evento, além de vereadores e familiares do homenageado.

“Sabíamos que o distrito estava abandonado e esquecido e temos feito uma gestão para trazer melhorias para os moradores daqui. A entrega da Areninha é mais uma melhoria conquistada para vocês e outras estão por vir até o final do nosso mandato”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti ao contar que o distrito e as Chácaras Alvorada serão os primeiros que terão iluminação 100% LED.

O secretário de Esporte e Lazer (SEL), Paulo César Moreira, comentou que a Areninha foi instalada numa área da Praça Gonçalo Fernandes de Lima e que toda a área passou por revitalização. “Além da Areninha, essa área ainda ganhou uma quadra de vôlei de praia e todo esse espaço está sendo utilizado para a prática esportiva, o que nos deixa felizes com essa entrega”, disse ao informar que o Centro Esportivo Amauri Caveanha também receberá melhorias.

O programa 100% Esporte Para Todos tem como objetivo promover o aumento da infraestrutura e equipamentos esportivos municipais, adequados ao fomento do esporte, lazer e recreação para a população do Estado de São Paulo, proporcionando inclusão e entretenimento. Além da Areninha Esportiva de Martinho Prado, o município conquistou outra praça de esporte para o Jardim Pantanal, que terá uma academia ao ar livre e uma pista de skate.

Em fevereiro, o prefeito Rodrigo Falsetti inaugurou a Areninha Esportiva do Ypê que tem um campo de futebol society com arquibancada, uma quadra de basquete 3×3 e iluminação de Led. A mesma área conta ainda com pista de skate e academia ao ar livre. A Areninha está localizada entre as Ruas Cianorte e Jandaia do Sul, no Jardim Ypê II, e foi denominada Álvaro da Silva Domingues.

O presidente da Câmara, Jéferson Luís, e os vereadores Adriano Batatinha, Pezão, Paulinho, Lili Chiarelli e Raphael Locatelli também participaram da solenidade, além do assessor da deputada federal Renata Abreu, Adegas Júnior e do Administrador Regional de Martinho Prado Júnior, Antônio Sérgio Bancheri, o Guelo.