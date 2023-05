PAT divulga 90 vagas de EMPREGO para esta segunda (22)

90 vagas distribuídas em 55 ocupações

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA (6862621): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário experiência na função. Efetuar carga e descarga de caminhões. Serviço pesado. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. CNH AB. AJUDANTE DE OBRAS (6844208). Vaga temporária 90 dias. Necessário experiência em construção civil. CNH não exigida. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. AJUDANTE INSTALADOR DE CORTINAS (6856944): Efetuar instalações diversas: persianas, cortinas, rede de proteção, tela mosqueteiro, box, porta blindex. Não necessita de experiência na função. Necessário conhecimento para uso de ferramentas diversas (parafusadeiras, furadeiras etc.). Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH A. ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO (6856700): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pela execução de armação e estruturas de concreto e corpos de prova, corte e dobra de ferragens, reparar peças de ferro e aço ou efetuar colocação de ferragens para estruturas: lajes, vigas e pilares, de acordo com o projeto. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção do meio ambiente. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH não exigida. ARMADOR DE FERRAGENS ARMADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL (6841028): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Trabalhar na montagem de ferragens armadas para construção civil. Será diferencial possuir experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH não exigida. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (6869381): Atender as práticas administrativas da empresa observando a legislação vigente. Realizar atividades ligadas as rotinas administrativas, RH (apontamento, lançamento de NF, controle de férias, admissão, demissão), prestar informações a colaboradores e ex-colaboradores, entre outras atividades. Organizar e zelar pela sua área de trabalho (5S). necessário experiência na função. Superior Completo em Administração. Vaga sexo indiferente. CNH B. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6848393): Auxiliar nas atividades administrativas da empresa e demais atividades correlatas a função. Necessária experiência na função. Vaga indiferente. CNH AB. Necessário curso técnico ou superior, cursando ou concluído, em Administração. AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (6851190): Vaga temporária 270 dias. Necessário possuir curso de operador de empilhadeira atualizado. Possuir vivência em operações logísticas, recebimento, armazenamento, identificação, separação, embalagem e expedição. Vaga sexo masculino. Ensino médio completo. CNH B. AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO (6851236): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Recepcionar, conferir, armazenar, organizar e fazer controle de produtos, entre outras atividades pertinentes a função. Necessário experiência na função. Possuir disponibilidade de horário. Vaga sexo masculino. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE ESTOQUE (6854820): Responsável pelas atividades de estoque, apresentação dos indicadores, reportando diretamente ao gestor da área. Vaga masculina. Ensino médio completo ou técnico em logística ou formação inerente a função. AUXILIAR DE INSPEÇÃO (6858374). Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Trabalhar com inspeção de qualidade em peças automotivas. Necessário conhecimento em instrumentos de medidas. Desejável curso na área. Preferencialmente candidato já aposentado desde que possua os requisitos acima. Necessário experiencia na função. Ensino médio incompleto. Vaga masculina. CNH não exigida. AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE ALARMES (6854512): Auxiliar nas atividades de instalação e manutenção de alarmes. Desejável formação técnica em elétrica e conhecimento das NR 11 e 35. Vaga masculina. Ensino médio incompleto ou formação em elétrica. CNH: AB AUXILIAR DE JARDINAGEM (6861180). Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Fazer poda de plantas em vasos e jardins, mantendo a estética, aparar a grama com roçadeira costa, rastelar, varrer, destinar o lixo gerado para área de coleta, mantendo a limpeza da área externa do galpão. Fazer manutenção preventiva dos equipamentos utilizados e outras tarefas inerentes a função sob ordem do supervisor imediato. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH não exigida. AUXILIAR DE LIMPEZA (6868217): Limpeza geral em restaurante. Experiência comprovada na função. Vaga sexo feminino. Ensino fundamental completo. CNH: AB AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (6841725): Necessário experiência em serviço pesado, tais como: materiais de construção, servente de obras, trabalhador rural, entre outros. Candidato irá trabalhar no empilhamento e paletização dos blocos e descarregamento de material. Serviço pesado e realizado em área aberta. Empresa oferece EPI’s. Empresa oferece oportunidade de crescimento e treinamento. Idade até 40 anos. Vaga masculina. CNH não exigida. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO RECARGA DE EXTINTOR (6857216): Auxiliar na manutenção de extintores de incêndio e demais atividades oriundas a função. Serviço pesado. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE MARCENEIRO (6849937): Necessário conhecimento de medidas (milímetros, centímetros, metros), vontade de aprender a trabalhar produzindo e montando móveis planejados. Vaga masculina. Ensino médio incompleto. Não exige experiência na função. CNH AB. AUXILIAR DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS ( 6867407): Necessário possuir conhecimentos em mecânica (autos e empilhadeiras), ferramental, em realizar e auxiliar manutenções corretivas ou preventivas em empilhadeiras a combustão, lavagens de peças e equipamentos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B CARPINTEIRO (6846058): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Profissional com experiência como carpinteiro de obra civil, responsável por construir, encaixar e manter no local das obras armações de madeira dos edifícios e das obras similares, utilizando processos e ferramentas adequadas para compor alvenarias, armações de telhado, andaimes e elementos afins. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. COMPRADOR JUNIOR (6837575): Recebem requisições de compra, executam processo de cotação e concretizam a compra de serviços, produtos, matérias primas entre outros itens. Acompanham o fluxo de entregas, supervisionam equipe e processo de compra. Emitem relatórios, entre outras atividades. Possuir facilidade de negociação e de aprendizagem, proatividade, agilidade. Cursando ou concluído ensino superior em Administração, Logística, Economia ou áreas correlatas. Vaga sexo indiferente. CNH não exigida. COSTUREIRA EM GERAL (6873135): Experiência em interlock, overlock e reta industrial. Vaga sexo feminino. Escolaridade indiferente. ESTAGIÁRIO EM LOGÍSTICA (6824827): Estágio nas atividades de estoque, auxiliando na apresentação dos indicadores, auxiliando nas informações reportadas diretamente ao gestor da área. Obrigatório estar cursando Logística ou Administração. Sexo indiferente. FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS (6842515): Desenvolver todas as atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino Fundamental Completo. Necessário experiência na função. CNH B. GARÇOM (6841070). Vaga temporária 30 dias, podendo ser efetivada: Necessário conhecimento na função. Efetuar atendimento aos clientes, ser ativa. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. INSTALADOR DE ALARMES (6854462): Responsável pelas atividades de instalação de alarmes. Formação técnica em elétrica e conhecimento das NR 11 e 35. Vaga masculina. Ensino médio incompleto ou formação técnica em elétrica. CNH: AB LÍDER OPERACIONAL (6869447): Responsável pelo controle e direcionamento da equipe, operar empilhadeira para coberturas, alimentação e controle de planilhas, atendimento ao cliente, entre outras atividades inerentes a função. Possuir curso atualizado de NR11. Ensino superior completo em Logística ou áreas correlatas. Vaga sexo indiferente. Necessário experiência na função. CNH B. LIMPADOR À SECO (6856673): Profissional irá efetuar limpeza, higienização, impermeabilização e sanitização de ambientes. Vaga masculina. Sexo e escolaridade indiferentes. MARCENEIRO (6849960): Necessário experiência na função e, saber produzir e instalar móveis planejados de MDF, com experiência em acabamento. Saber trabalhar com plano de corte. Vaga masculina. Ensino médio incompleto. CNH: AB. MECÂNICO DE BICICLETAS (6816142): Necessário experiência na função. Conhecimento total de manutenção de bicicletas. Ensino médio completo. Vaga masculina. CNH não exigida. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS (6867421): Necessário conhecimento e experiência em sistema mecânico, hidráulico e elétrico de empilhadeiras ou similares, ferramental, em realizar manutenções corretivas ou preventivas de empilhadeiras a combustão. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B. MEIO OFICIAL DE COZINHA (6866335). Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário experiência como meio oficial de cozinha ou cozinheiro(a), preferencialmente em restaurantes industriais. Organização, limpeza, pró atividade. Higiene pessoal. Bom relacionamento como colegas de trabalho e chefia. Boa liderança. Possuir disponibilidade de dia e horário. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. CNH não exigida. MONTADOR DE MÓVEIS (6861465): Atuará na montagem de móveis e demais atividades pertinentes a função. Necessário possuir veículo próprio. Ter experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: A ou B MOTORISTA CARRETEIRO (6849099): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: E MOTORISTA ENTREGADOR (6868602): Realizar entregas, carregamento e descarregamento de produtos, dirigir e manobrar veículos e transportar cargas. Experiência comprovada. Aceita carta de referência. Vaga sexo masculino. Ensino médio completo. CNH D. MOTORISTA DE MICROÔNIBUS (6870992): Transportar clientes com padrão de qualidade e segurança caracterizando pela pontualidade, regularidade e bom atendimento. Respeitar as leis de trânsito e normas da empresa, realizar o checklist diariamente, além de participar dos programas e treinamento de desenvolvimento oferecido pela empresa. Possuir curso de transporte coletivo de passageiro atualizado e disponibilidade de horário. Escolaridade e sexo indiferentes. CNH D ou E. Necessário experiência na função. MOTORISTA DE ÔNIBUS (6871255): Transportar clientes com padrão de qualidade e segurança caracterizando pela pontualidade, regularidade e bom atendimento. Respeitar as leis de trânsito e normas da empresa, realizar o checklist diariamente, além de participar dos programas e treinamento de desenvolvimento oferecido pela empresa. Possuir curso de transporte coletivo de passageiro atualizado e disponibilidade de horário. Escolaridade e sexo indiferentes. CNH D ou E. Necessário experiência na função. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (6859481): Efetuar carga e descarga dos produtos do depósito e movimentação interna dos materiais. Necessária experiência na função. Disponibilidade de horário, escala de revezamento 6×1. Curso de operador de empilhadeira. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B OPERADOR DE MÁQUINAS (6850115): Operar torno CNC e retifica. Necessário experiência na função. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH não exigida. OPERADOR DE NEGÓCIOS INTERNO (6854652): Realiza atendimento presencial e por telefone aos clientes, digita proposta de crédito, faz captação e retenção de clientes. Realiza acompanhamento e fechamento de vendas. Necessário facilidade com técnicas de vendas e negociação. Possuir de 22 a 45 anos. Vaga sexo indiferente. Necessário conhecimento na função. Ensino médio completo. CNH não exigida. OPERADOR DE NEGÓCIOS EXTERNO (6854611): Realiza atendimento e prospecção de cliente para os processos de financiamento e empréstimo, entre outros serviços. Analisa, formaliza contratos e elabora estratégias para aumentar a participação da financeira no mercado. Necessário facilidade com técnicas de vendas. Possuir de 22 a 45 anos. Vaga sexo indiferente. Necessário conhecimento na função. Ensino médio completo. CNH não exigida. OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA (6867711): Ter experiência comprovada na função. Empresa tem urgência na contratação. CNH: D ou E. Ensino fundamental completo. Vaga sexo masculino. PEDREIRO (6856686): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins, construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas. Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes e desenvolver demais trabalhos pertinentes a função. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH não exigida. PINTOR INDUSTRIAL (6871657): Vaga temporária 180 dias. Necessário experiência na função. Possuir disponibilidade de horário, escala de trabalho 6 x 1. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH AB. PROMOTOR DE VENDAS (6871894): Atuar na prospecção e abordagem de clientes para vendas do cartão, além de produtos atrelados ao mesmo. Realizar atendimento aos clientes orientando sobre o uso e funcionalidade do cartão, motivando a utilizá-lo. Promover produtos, serviços e organizar exposição e rotatividade em pontos de vendas. Vaga feminina. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. CNH não exigida. SOLDADOR (6869868): Necessário possuir experiência em solda e na indústria. Disponibilidade de horário, escala de trabalho 6×1. Ensino fundamental completo. CNH: AB. TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA (6849094): Necessário experiência na função. Efetuar consertos de inversor de solda e reparos em placas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH não exigida. TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO (6849156): Necessário experiência na função. Efetuar consertos em geladeiras, freezer e ar-condicionado. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH não exigida. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (6867405): Necessário experiência na função. Registro no TEM. Será diferencial ser instrutor NR 11, NR 35, NR 20. Cumprir com todos os procedimentos administrativos e operacionais pertinentes as atividades laborais. Preparar, executar e auxiliar na elaboração de treinamentos relacionados à saúde e segurança do trabalho. Controlar o fornecimento dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) aos funcionários. Entre outras atividades inerentes a função. Técnico em Segurança do Trabalho concluído. CNH B. Vaga sexo indiferente. TORNEIRO CNC (6862759): Experiência na função de torneiro CNC. Curso de qualificação na área. Vaga sexo masculino. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (6861482): Atuará no atendimento direto ao cliente. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (6853099): Será diferencial: saber trabalhar com atendimento ao cliente presencial e online, reposição de mercadorias, possuir curso de técnicas de vendas ou outros na área, possuir habilidade para uso das redes sociais (WhatsApp e Instagram), possuir boa comunicação. Necessário possuir disponibilidade de horário. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH não exigida.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

ASSISTENTE DE VENDAS (6842213): Profissional atuará na assessoria ao comercial pós-venda. Deficiência não pode ser auditiva, visual ou intelectual. Vaga indiferente. Ensino médio completo. Não exige experiência na função. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (6850927): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Realizar a preparação dos produtos acabados para expedição, operação de máquinas. Necessária experiência em setores de produção e conhecimentos em segurança do trabalho. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH não exigida. EMPACOTADOR (6869796): Empacotador em supermercado. Ensino médio completo. Vaga sexo indiferente. REPOSITOR DE MERCADORIAS (6869730): Repositor de mercadorias em supermercado. Ensino médio completo. Vaga sexo indiferente.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA SEGUNDA- FEIRA (22/05/2023)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 19/05/2023 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.