2° Jogos Paralímpicos de Mogi Guaçu termina com jogo exibição de basquete em cadeira de rodas na sexta-feira, 26 de maio

O 2° Jogos Paralímpicos de Mogi Guaçu encerra na próxima sexta-feira, 26 de maio, com um jogo exibição de basquete em cadeira de rodas entre Mogi Guaçu e Campinas. A partida será a partir das 18h30 no ginásio municipal Alexandre Augusto Camacho, o Camacho, no Imóvel Pedregulhal.

Organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), a competição teve início na última quinta-feira, 18 de maio, no estádio Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova, com as provas de atletismo.

As modalidades disputadas durante a abertura foram: atletismo, tênis de mesa, queimada e futsal. Já no sábado, 20 de maio, aconteceu a competição do futsal de down e Campinas sagrou-se campeã do evento, seguida por Indaiatuba (2º lugar), Itajubá (3º) e Mogi Guaçu (4º).

Mais de 150 atletas das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) das cidades de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Conchal, Itapira, Engenheiro Coelho, Artur Nogueira, Valinhos, Campinas, Itajubá e Indaiatuba participam do 2° Jogos Paralímpicos de Mogi Guaçu.