Areninha Esportiva de Martinho Prado será oficialmente inaugurada no início de maio

Os moradores do Distrito de Martinho Prado Júnior poderão fazer uso da Areninha Esportiva nos próximos dias. O equipamento esportivo acaba de ser instalado numa parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo. A nova área esportiva conta com iluminação de Led, campo de futebol society com arquibancada e quadra de basquete 3×3. A Areninha fica na Praça Gonçalo Fernandes de Lima, na Alameda Dom David Dias Pimentel, nº 72.

O equipamento foi conquistado por meio do programa 100% Esporte Para Todos da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado de São Paulo. O programa tem como objetivo promover o aumento da infraestrutura e equipamentos esportivos municipais, adequados ao fomento do esporte, lazer e recreação para a população do Estado de São Paulo, proporcionando inclusão e entretenimento.

“Nós estamos em contato com o Governo do Estado e planejando a inauguração da Areninha Esportiva para o dia 6 de maio, pois devemos contar com a participação da secretária de Estado de Esportes, a coronel Helena Reis. Mais um equipamento esportivo importante conquistado para os moradores da nossa cidade”, comentou Paulo César Moreira, secretário municipal de Esporte e Lazer.

Vale lembrar que o vereador Amaraí de Oliveira Gomes, o Pezão, é um dos responsáveis pela conquista da Areninha Esportiva de Martinho Prado com apoio da deputada federal Renata Abreu. Além da Areninha Esportiva de Martinho Prado, o município conquistou outra praça de esporte para o Jardim Pantanal, que terá uma academia ao ar livre e uma pista de skate.

Esporte

Em fevereiro, o prefeito Rodrigo Falsetti inaugurou a Areninha Esportiva do Ypê que tem um campo de futebol society com arquibancada, uma quadra de basquete 3×3 e iluminação de Led. A mesma área conta ainda com pista de skate e academia ao ar livre. A Areninha está localizada entre as Ruas Cianorte e Jandaia do Sul, no Jardim Ypê II.