Prefeitura prorroga prazo de vencimento do alvará de funcionamento, taxa de vigilância sanitária e do ISSQN

A Prefeitura de Mogi Guaçu alterou o prazo de recolhimento dos tributos municipais para o dia 30 de junho. Antes, o pagamento estava agendado para maio. Agora, os contribuintes que possuem cadastro de pessoa física ou jurídica terão mais tempo para pagar a primeira parcela do alvará de funcionamento, da taxa de vigilância sanitária e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), conhecido como ISS.

O novo prazo também é válido para quem optar pelo pagamento dos tributos em cota única. A medida conta do Decreto nº 26.615 assinado pelo prefeito Rodrigo Falsetti. Vale lembrar que o prazo para o pagamento da 1ª parcela do IPTU ou da cota única também foi prorrogado para maio.

A assistente técnica do Departamento de Arrecadação, Lilian Ribeiro, explicou que a prorrogação do prazo foi necessária devido à falta de tempo hábil para a entrega dos carnês de tributos municipais pelos Correios. “No entanto, as pessoas com cadastro físico ou jurídico têm a opção de pagamento via internet, que já está disponível para a população”, disse.

O contribuinte que optar pelo pagamento online deve entrar no link https://www.mogiguacu.sp.gov.br/home.html, acessar a aba de Serviços e, na sequência, o ícone IPTU e demais taxas e, assim, poderá conseguir a 2ª via e imprimir para pagamento os referidos tributos municipais de alvará de funcionamento, taxa de vigilância sanitária e ISSQN.