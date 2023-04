Qual melhor óculos para rosto quadrado: saiba agora!

Os óculos redondos e ovais são a escolha perfeita quanto a qual melhor óculos para rosto quadrado.

Além das lentes que devem estar de acordo com o seu problema, a cor ou o estilo também são parâmetros importantes.

No entanto, se você estiver pensando em um óculos quadrado, é necessário pensar muito bem no formato do seu rosto, pois pode não ficar muito harmonioso.

Portanto, para valorizar seu rosto, é necessário saber qual o melhor óculos para rosto quadrado, o que pode te ajudar no momento de escolher o mais adequado!

Qual melhor óculos para rosto quadrado?

Antes de saber qual o melhor óculos para rosto quadrado, você deve primeiramente se certificar que seu rosto é realmente quadrado.

Geralmente, os rostos quadrados se caracterizam por:

· Testa larga e mandíbula ampla e angular;

· Linha do maxilar bem definida, formando um ângulo acentuado com o pescoço;

· Maçãs do rosto salientes e retas;

· Testa e queixo geralmente possuem a mesma largura;

· O rosto pode ser mais curto do que outros formatos, como o oval ou o redondo.

Observamos também que o rosto quadrado apresenta vários traços salientes retilíneos.

Sendo assim, é importante encontrar um óculos que realce as linhas do seu rosto e valorizá-las, sem deixá-las muito carregadas.

Qual óculos escolher para um rosto quadrado?

Para quem tem o rosto quadrado, geralmente se pergunta qual melhor óculos para rosto quadrado.

São indicados óculos com formato arredondado, oval ou com cantos arredondados, pois ajudam a suavizar as linhas retas e definidas do rosto.

Óculos com armações finas também podem ser uma boa opção, pois não adicionam volume excessivo ao rosto.

Alguns modelos de óculos que combinam bem com o rosto quadrado são:

· Óculos redondos: ajudam a suavizar os traços retos do rosto quadrado, criando um contraste interessante;

· Óculos ovalados: têm um formato que se adapta bem a diversos tipos de rosto, incluindo o quadrado. Eles ajudam a amenizar os traços angulares do rosto e a criar um equilíbrio visual;

· Óculos com cantos arredondados: são uma opção intermediária entre os modelos retangulares e redondos. Eles mantêm algumas linhas retas, mas suavizam as extremidades com cantos arredondados.

Também é importante verificar junto ao fornecedor óptico os tamanhos da armação.

Isso porque, você deve escolher um tamanho de armação que se adapte bem ao seu rosto, cobrindo toda a área dos olhos e não sendo muito grande ou muito pequeno.

Experimentar vários modelos e consultar um profissional especializado também pode ser útil na escolha do modelo mais adequado para o seu rosto.

Quais os tipos de óculos a evitar para rosto quadrado?

Da mesma forma que é necessário saber qual melhor óculos para rosto quadrado, também é importante ficar atento aos modelos a evitar.

Se você tem um rosto quadrado, deve evitar óculos que sejam muito retangulares ou angulares, pois eles podem acentuar ainda mais a forma do seu rosto.

Óculos geométricos ou gráficos também devem ser evitados, para não acentuar ainda mais os traços retilíneos.

Em vez disso, opte por óculos com formatos mais arredondados ou ovais para suavizar as linhas mais marcantes do seu rosto.

Como já mencionado, óculos com armações finas também podem ajudar a equilibrar as proporções do seu rosto quadrado.

Evite armações muito largas ou pesadas, pois elas podem fazer seu rosto parecer ainda mais angular.

Além disso, é melhor não escolher óculos com linhas horizontais pronunciadas, pois elas podem fazer seu rosto parecer ainda mais largo.

Por que os óculos redondos são os mais indicados?

Simplesmente por causa da ausência de ângulos, o que contrasta com um rosto quadrado muito angular.

Por outro lado, as armações redondas são elegantes e podem ser usadas tanto por homens quanto mulheres.

Você já deve ter entendido qual melhor óculos para rosto quadrado, e é uma questão de harmonia e contraste.

Além disso, lembre-se que é possível amenizar os traços de seu rosto quadrado ao escolher óculos redondos.

Não se esqueça que você pode brincar com as cores ou a espessura das hastes para reestruturar seu rosto.

Conclusão

Agora que você já sabe qual o melhor óculos para rosto quadrado e quais modelos evitar, certamente ficou muito mais fácil escolher.

Com base em tudo o que você viu aqui, já pode ir descartando alguns tipos e privilegiar apenas aqueles que combinam mais com o formato do seu rosto.

Mas não se esqueça de buscar uma ótica que trabalhe apenas com produtos de qualidade, seja óculos de grau ou de sol, pois essa é a garantia que seus olhos estarão protegidos.