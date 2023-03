Esporte está com inscrições abertas para a disputa do 16º Campeonato de Futebol de Base de Mogi Guaçu

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) iniciou nesta terça-feira, 7 de março, as inscrições para as equipes interessadas em participar do 16º Campeonato de Futebol de Base de Mogi Guaçu. O cadastramento está sendo realizado para as categorias sub-14 – atletas nascidos até o ano de 2009; sub-16 – até 2007; e sub-18 – até 2005. O prazo final das inscrições é dia 23 de março.

Para se inscrever, os representantes das equipes devem comparecer presencialmente na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer localizada na Rua Santo Antônio, 30, no Bairro do Lote, no horário de atendimento das 8h às 11h e das 13h às 16h30. A inscrição será confirmada mediante a assinatura de termo de responsabilidade de autorização para os atletas menores de idade na entrega dos formulários na sede da pasta.

O 16º Campeonato de Futebol de Base busca fomentar o processo de formação de atletas cujo objetivo é desenvolver jogadores e equipes para compor a base de seleções de Mogi Guaçu.

“A categoria de base é uma das melhores formas de se ter uma equipe competente, sem precisar gastar muito dinheiro. É nela que, desde cedo, o atleta aprende tudo sobre o esporte, como os conceitos fundamentais, formas de refinar sua técnica e até o seu desenvolvimento pessoal e emocional”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Paulo Cezar Moreira.